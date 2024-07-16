可不可店員「不爽客人打烊前點餐」惡搞！同業逆風挺　兩派人吵翻

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貼文曝光後，許多同業也有感直呼「我相信9成以上服務業，最討厭剩10分鐘打烊時突然又出現顧客。」不過，多數人反而站在顧客立場，反轟原PO「這是老闆與員工的問題，為什麼是顧客的事」、「看來台灣經濟越來越低薪不是沒有理由的，每個員工都這種心態的話，大家都自己當老闆就好了」。
也有網友認為，勞資雙方應該明確訂好工作規範，才能避免引起類似爭議，「明訂幾點後不再接收客人或訂單，如有內用則客人最晚只能坐到幾點必須離場，若有內外場的店，明訂內場和外場幾點才能開始做打烊工作，規矩訂好，員工或客人清楚明白沒有爭議。」
事實上，若為了服務顧客影響到員工下班時間，無論時間長短，雇主都應該視為工作時間，並依當日排班性質給予加班費，否則違反《勞動基準法第30條》。而根據勞動部2021年勞檢結果統計，服務業雇主最常違反的就是「加班費」規定，似乎類似情形已變業界常態，不少員工也感到無奈。
可不可紅茶開告！女店員深夜道歉
事件爆發後，可不可紅茶隨即發聲明指出，關於新竹關埔分店員工個人不當行為，總部已即刻於第一時間進行相關事證查核並全面暫停該人員所有職務，並且因新竹關埔分店嚴重違反加盟合約條款，即刻起將勒令其停業並永久終止加盟合作關係，也會追究所有法律責任。
女店員隨後也在社群發文，表示「初心只當作好玩錄個影片發限動，沒想到引起這麼大的騷動，很抱歉因為自己的玩鬧造成大家和總公司困擾，我自己也深刻反省過，服務業不能這樣子玩鬧，很抱歉造成大家困擾，對不起。本人也會受到應當的懲罰，明明做服務餐飲業卻這樣，因為一時玩鬧害大家感到不適，真的很抱歉。」