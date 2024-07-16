王婉諭盼時力衝15%支持率 再駁「小綠」直指綠粉在「脆」抹黑她
時代力量2024大選團滅，1席立委未得、還喪失政黨補助款。黨主席王婉諭今（16）日表示，「二次創黨」重建努力進行中，將與小黨聯盟討論2026候選人協調。針對台北幼兒園狼師案輿論大爆發，她自曝淪為出氣筒，王婉諭也直指是民進黨支持者在「脆」（Threads）上面大量抹黑造聊開始。
記者林詠青／台北報導
時代力量黨主席王婉諭今天接受廣播節目《POP搶先爆》主持人黃揚明專訪，她坦承2024大選對時力來說是很大的挫敗。放眼2026地方選舉，時代力量目前正和其他小黨協調議員候選人，如果順利，可能會進一步提出共同政見。由於小黨目前僅2.57%支持率，時力訂定目標則是朝15%支持率前進，並盤整重點經營選區，包括新竹、台中、南投跟北北基。
針對外界頻頻質疑時代力量是「小綠」，王婉諭則強調，即使跟民進黨的國家主權、國防外交路線相近，但不代表時代力量什麼議題都會埋單。「時代力量現在留下來的人，都是因為對一些主張非常堅持、希望深耕。」
她更爆料，每當重大社會案件或是兒少案件發生時，她就會在網路上被質疑為兒少安全做了什麼。從新北「恩恩案」開始到前陣子台北幼兒園狼師案網路輿論爆發都是這樣，她很清楚是民進黨支持者先在「脆」上面大量造謠、抹黑。王婉諭表示，現在時代力量不僅是被民進黨排擠、也被國民黨排擠、也被民眾黨排擠。
在外界不看好時代力量發展的困境下，王婉諭強調，她婉拒加入民進黨不分區立委名單，就是因為認為台灣需要不只需要一個本土執政黨，更需要本土的在野黨、需要更多更好的政黨。