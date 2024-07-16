預言波特王分手切割女友成真！網紅泰森爆：驚人內幕堪比八點檔
Youtuber波特王在15日宣布跟女朋友荒姨分手，並且希望大家不要去揣測他們分手的原因，也別騷擾或攻擊女方，引起外界高度關注。而網紅泰森則聲稱，他過去曾在直播中預言，荒姨如果輸了官司，波特王會「光速切割」，並透露兩人分開原因堪比八點檔，泰森也預告將於19日開直播揭曉，掀起議論。不過，針對泰森的言論，目前波特王與荒姨皆未發聲。
記者洪生儒／綜合報導
波特王在15日透過社群宣布自己跟女友荒姨分手，他表示：「說實話到現在還是覺得不太真實，但天下無不散筵席，回想這一段感情，至今我對她出現在我的生命中，除了感恩還是感恩。很感謝她豐富我的人生，教會我怎麼去愛人，她真的是一個很棒的人，我只希望她未來的人生可以比我還要幸福美滿。」也透露經過這些日子的相處後，兩人比起當戀人，感覺更適合當朋友、家人，「很感謝她陪我走過人生最低潮的一段，這份革命情感我非常珍惜。」
此外，波特王也希望外界不要隨意揣測兩人分手的原因，也向那些討厭自己的酸民喊話：「請不要因為我再去攻擊她。她在和我交往時，時常被一些網友留言或私信亂罵，而且都是一些莫須有的罪名說她劈腿我，不然就是對她外貌人身攻擊。」波特王透露，雖然荒姨被網友攻擊，嘴上都說不在意，但他認為看久了難免還是會受傷，也會覺得她為什麼要遭受這些事情而替她憤憤不平，「今後只求那些酸民高抬貴手，不要再去攻擊或騷擾她。」波特王還列出荒姨的優點，替對方徵友。
而網紅泰森在看到波特王與荒姨分手的消息之後，也在臉書發文寫道：「其實我早在直播當中就有說過，接下來哈綠波特會發一篇分手文，可憐吶～女友官司輸了判賠10萬，我們的哈綠就再也容不下她了，不僅要光速切割，還要特別大張旗鼓的發文跟大家說分手。」泰森表示，自己之前在直播中就曾說過，波特王前東家聚暘新媒體負責人針對荒姨疑似不當使用公司資源提告勝訴，荒姨被法院判賠10萬元定讞，以及波特王會火速切割的事。
泰森也直言：「其實我早在幾個月前就知道了，因為已經有人向我們爆料了，而這看似雲淡風輕的分開，實則分開原因也是堪比八點檔劇情...。」泰森也指出：「之後請叫我預言家泰森！」並表示將會有驚天大瓜再爆出來，「7月19日晚21點00分 ，YT直播揭曉！」
此外，波特王先前踢爆中國以互惠的手段邀請台灣網紅到中國旅遊拍片，實則進行文化統戰，不過他也強調：「不是說訪中的就一定是免費去的。」但依然有大批網友質疑近期到中國旅遊的網紅們，讓許多網紅都紛紛曬出自費收據證明自己沒收錢。波特王表示，可以理解網紅們不滿被獵巫的心情，他也建議網紅們如果想澄清，只要喊一句「我是台灣人，台灣不屬於中國」，就能擺脫網友的誤會，引起各界熱議。