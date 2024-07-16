大聯盟週報Week15／大谷翔平200轟　史上首位澳洲選秀狀元誕生

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周日賽程結束後，球季前半段告一段落，接下來兩天將分別進行全壘打大賽、全明星賽，然後休息2天後，於7月19日全面展開後半段的賽程。洛杉磯道奇隊的大谷翔平在13日開轟，終於成為大聯盟史上第一位締造生涯200支全壘打的日本出生選手。
結算前半季，大谷繳出一個準國聯年度MVP的成績，29支全壘打、0.635長打率、1.035的OPS（上壘率+長打率）和75得分都在國聯排名第一、大聯盟第2，打擊率0.316和117支安打都是國聯第2、大聯盟第4，打點69是國聯第3、大聯盟第6，上壘率0.400國聯第4、大聯盟第7，更難得的是他的23次盜壘成功也在國聯高居第3、大聯盟4。
明星賽前大谷敲出56支長打，寫下道奇在布魯克林和洛杉磯兩時期的隊史紀錄，但會破紀錄多少受利於近年來明星賽時程延後，已故名人堂球星史奈得（Duke Snide）於1954年明星賽前擊出55支長打，但當時道奇只打了80場比賽，而道奇今年已打賽97場比賽，並以56勝41敗、0.577的勝率在國聯西區排名第一。
談到大谷在前半季的表現，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）盛讚他是個「很有人味的選手」，道奇儘管今年狀況和傷兵都不算少，但大谷仍帶領球隊持續衝在最前面，「就天賦來說，他就是如同我想像的天才，每天看他打球是一件快樂的事。他每天都帶著微笑來到球場，他是個沉穩的人，並且儘自己最大的能力打球，他也渴望學習，還是全世界棒球界的看板人物。」
大谷是大聯盟史上第375位達成生涯200轟的選手，亞洲選手則是第2人，僅次於韓籍秋信守的218轟。不過秋信守用了1523場才達成200轟，大谷只花了809場，這個開轟速度甚至比經常被拿來跟他相提並論的球星要快，貝比魯斯（Babe Ruth）在生涯第817場才完成200轟，不過大聯盟史上最快的是前費城人球星霍華德（Ryan Howard），只花了658場就達標。
降轉牛棚大危機 前田健太靠著強碰大谷催出本季最速球
日籍投手前田健太季前與底特律老虎簽約，卻投手生涯最糟糕的一季，不久前被排除在先發輪值之外，明星賽前最後一戰首次以後援投手身份登板，面對同胞選手大谷翔平，不但催出個人本季最快球速，且中繼3.2局無失分，還送出5次三振，似乎有反彈跡象。
前田本季先發登板的投球內容可以說是相當糟糕，16次出賽只投65.2局，其中只有7場投超過5局，最多單場6局，平均每場出賽不過投4局出頭，被敲出多達15支全壘打，防禦率7.26。但他去年從手肘韌帶手術後復出，在雙城投的不差，季前又是簽了2年2400萬美元合約，老虎隊還是覺得他能夠調整回來，也就先讓他轉進牛棚。
周日的比賽，前田在4局上登板，5局上面對大谷翔平，第3球投出94.1哩（151.4公里）的速球，本季個人最快球速，但第4球被大谷相中指叉球，擊出游擊方向的內野安打。不過這只是前田這次出賽被敲的唯一安打，面對其他8人次都能順利解決，壓制力相當不錯，防禦率因此降到6.88。
走下投手丘時，前田難得聽到了老虎主場球迷所給予的掌聲，他說：「自從我來到老虎隊以來，一直未能為球隊做出太多貢獻，而且投球狀況一直很糟糕，所以我很高興今天能展現出一些不錯的投球能力，希望未來能繼續為勝利做出貢獻。」老虎在9局下靠著隊友失誤攻下再見分，以4比3獲勝。
談到與大谷的對決，前田說：「很特別，當然是蠻有壓力的，畢竟他是一位好打者，但也很有趣。能在兩出局無人在壘時遇到他是我想要的，雖然被敲安打，但我很享受比賽，感謝翔平，我甚至還因此投到94哩（笑）。」
前超級新秀經歷4次手術後淪為棒球浪人 漢尼威爾拯救道奇投手群
道奇在明星賽前的最後一戰作客底特律的聯信球場（Comerica Park），面臨了相當難堪的處境，終結者菲利普斯（Evan Phillips）前一天上場不但送回隊友留在壘上的跑者，自己還挨2分彈，讓老虎在9局下攻下5分大局，追平比數，大量投了27球後，已無法連續出賽。而Blake Treinen、Alex Vesia和Anthony Banda都是過去4天內出賽3場，也就是說，這一戰有4位牛棚主力投手無法上場。
不只如此，連先發輪值也是告急，山本由伸受傷後，日前已移到60天傷兵名單，開幕戰先發投手葛雷斯諾（Tyler Glasnow）也因為背部緊繃進入10天傷兵名單，為此，總教練羅伯茲直接告訴媒體，會想辦法先找援兵，至少要先撐完這場比賽，之後明星賽期間就可以喘口氣。
沒想到援兵竟然是2016-19年間連續4年被列入百大新秀的前光芒隊大物強投漢尼威爾（Brent Honeywell）。
會在這種時刻被找來，代表漢尼威爾早已不再是過去那般備受期待的強投，他的職業生涯可說多災多難，2018-20年間先後動過手肘韌帶重建、肘部骨折修復、去除尺神經疤痕組織的減壓手術，以及關節鏡共4次手術，2021年總算在大聯盟出賽後，已經投不出過去那種專家們 給予高評價的威力，自此成為棒球浪人，3年內就待過5支不同的球隊。
漢尼威爾本季在海盜出賽2場，投3.1局失1分，周五被DFA（指定轉讓），雖然他本季在3A成績也不算出色，出賽31場，投39局，防禦率4.85，但道奇實在缺投手缺的荒，隔天就決定撿來用，並在周日讓他先發。
等到了睽違3年的大聯盟先發機會，29歲的漢尼威爾也很爭氣，過去他最受注目的武器，也是大聯盟罕見的螺旋球，在這次登板中扮演著關鍵角色，而他最快球速也能投到95.5哩（153.7公里），投3局只用了36球，只被敲出1支安打，無失分，投出2次三振。
雖然只是3局，但漢尼威爾卻大大緩解了道奇的投手荒，比賽中也見得到大谷在休息區與他互動，似是讚賞或鼓勵，道奇差點就要贏球，在9局下因失誤才輸掉。
從小就想打經典賽 巴札納成為史上第一位澳洲出身的大聯盟選秀狀元
一年一度的大聯盟選秀會登場，今年的地點在德州的沃思堡（Fort Worth），一連舉辦3天。克里夫蘭守護者在第一輪第一順位選了俄勒岡州立大學的二壘手巴札納（Travis Bazzana），巴札納因此成為史上第一位來自澳洲的選秀狀元。
21歲的巴札納從小就是運動天才，15歲時就曾有越級去打澳洲職棒雪梨藍襪隊的經驗，16歲時曾有美職球隊打算以10萬美元簽約金，以海外業餘選手身分將他網羅，但巴札納不為所動，反而是在高中畢業後為了尋夢而赴美就讀大學。
右投左打的巴札納在這個大學賽季中敲出28支全壘打，打擊率0.407，上壘率0.569，長打率0.911，並完成16次盜壘成功，還入圍頒給全美最佳業餘球員的Golden Spikes Award，在大聯盟官網的選秀新秀排名第一，在《Baseball America》則是排名第2。
巴札納可以說是今年選秀人才中「擊球」（contact）評價最高的一位，守護者總管安托內提（Chris Antonetti）的評語是：「他的出棒選擇非常好，對好球帶的掌握相當出色，很少揮空。」而通常二壘在選秀中受注目一向不如游擊，巴札納第一個被唱名，也讓他成為史上首位以二壘為主要位置的選秀狀元。
巴札納一如目前全球最夯的棒球選手大谷翔平，在學生時期就為自己規劃未來藍圖，計劃為澳洲參戰2025年經典賽（改延到2026年），並安排自己擔任開路先鋒二壘手，他曾參加2019年在韓國釜山舉行的U18世界盃，以及2022年在台灣舉行的U23世界盃，即使成為今年的大聯盟選秀狀元，仍期待能代表澳洲參加今年9月在中國紹興的U23世界盃與11月的世界12強棒球賽。