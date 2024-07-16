來嘉義市旅遊！市長黃敏惠：嘉義從來不缺計畫、缺的是中央的支持
嘉義市近年來旅遊業發展蓬勃，就算遇到疫情阻撓，飯店住房率仍然創新高。對此嘉義市長黃敏惠在《NOWnews今日新聞》〉自製節目《鄉民大學問》中透露，嘉義市缺的從來不是計畫，而是中央的支持跟鼓勵。
記者莊蕙如／台北報導
資深媒體人黃暐瀚在節目中詢問黃敏惠，他說，2021年因為疫情，嘉義旅宿為133萬一年，到了2022年就直接跳到187萬，此數據也讓黃暐瀚好奇為什麼大家都跑去嘉義旅遊？市長是如何吸引觀光客的？
黃敏惠回應，這幾年嘉義反而不會因為疫情而減少住房率，就算這幾年沒有陸客，但國人也開始注意到國旅，也注意到國旅部是只有六都才好玩。每個城市都有他的特色，尤其是嘉義的美食美景。
黃敏惠也說，嘉義市近期的大眾運輸也很方便，有低底盤電動公車，外觀相當漂亮。她也說，交通便利才可以吸引更多國際觀光客，嘉義是一個剛剛好的城市，小的剛剛好、老的剛剛好、慢的剛剛好。
黃敏惠表示，嘉義是最不缺的就是計畫，缺的是中央的支持與鼓勵。她說，她相信全台所有的縣市長都是非常努力拚市政的，但要看的是長期的區域計畫，嘉義市本身很小，但雲嘉南觀光休閒消費中心裡面有很多園區，「我很清楚我能扮演的角色就是園區的生活圈。」