夫妻各玩各的！方志友激戰小鮮肉使出18招 老公楊銘威周旋2女神
楊銘威、方志友夫妻一起在TVBS原創劇集《舊金山美容院》演出，不是同一條劇情線，昨（15）日出席殺青宴，拍照也沒有站在一起，原來兩人劇中關係超神奇，方志友劇中要和章廣辰談戀愛，楊銘威則飾演章廣辰的哥哥，楊銘威劇中則是周旋運動女神房思瑜和圍棋女神黑嘉嘉之間，被眾人虧「夫妻各玩各的」。
記者林奕如／台北報導
方志友劇中將和章廣辰發展戀愛關係，被問老公楊銘威是否有來盯場，楊銘威連忙表示，「我們都是專業演員，沒有什麼好盯。」方志友則玩笑：「是有帶一點興奮感。」她角色飾演酒店上班女孩，戲服都超級清涼，還有向拍過《華燈初上》酒店妹的劉品言請教。
而劉品言、連晨翔透露兩人劇中有「三段式吻法」，方志友不甘示弱表示：「你們才3段，我們有18招！」當場比起來。方志友笑說，各種姿勢都有，幾乎都是導演現場加戲，大家都是專業演員，盡情去嘗試，章廣辰則是補充：「有時候（姿勢）太進去。」一秒讓訪問現場歪樓。
章廣辰日前自曝分手情傷，現在狀態如何，他酷酷地說：「結痂，就是好了。」他這四個月都在忙拍戲，之前都沒有社交，沒機會認識新對象，他接下來要好好休息一個月，更老實坦言，最近IG追蹤很多女孩子，是否會私訊約見面，他說不會，有緣就會認識，之後更語出驚人：「這部不中我就不演了。」一旁經紀人打圓場，他從第一部戲到現在都這樣說。
TVBS原創劇集《舊金山美容院》歷經127天拍攝，終於順利殺青，昨（15）日主創團隊導演杜政哲、製作人戴天易及演員群劉品言、連晨翔、章廣辰、方志友、楊銘威齊聚一堂，齊喊：「殺青快樂！」