梅西、亞馬爾都奪冠！巴塞隆納成大贏家　「澡盆中的傳承」太經典

巴黎奧運／中華射擊隊史上最大團！楊昆弼、林怡君領銜拚首面獎牌

▲楊昆弼三度征戰奧運，本次巴黎奧運目標是奪下獎牌。（圖／記者陳明中攝）
▲楊昆弼三度征戰奧運，本次巴黎奧運目標是奪下獎牌。（圖／記者陳明中攝）

記者路皓惟/綜合報導

中華射擊代表隊在本屆巴黎奧運共有8名選手取得資格，組合歷屆最大團，其中年紀最長的林怡君將迎來第5度奧運，而年紀最小的李孟遠則初次登上五環殿堂。另外，奪牌希望濃厚的楊昆弼及「證件妹」吳佳穎、田家榛，將要力拚我國史上首面奧運射擊獎牌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林怡君第5度踏上奧運　楊昆弼志在奪牌

43歲的林怡君是中華射擊隊的沙場老將，她曾於2000年雪梨奧運拿下女子雙不定向飛靶第4名，至今仍是中華隊在射擊項目的奧運最佳成績。巴黎奧運林怡君將在女子不定向飛靶項目出賽，目標先把在挺進決賽。

楊昆弼在18歲就代表中華隊參加里約奧運，當年他拿下第25名；不過在雅加達亞運楊昆弼一戰成名，不僅在不定向飛靶混合團體資格賽，與林怡君攜手射破世界紀錄，同時男子不定向飛靶也幾乎以百發百中的神準槍法，拿下平世界紀錄的48分，生涯首度征戰亞運就奪下1金1銀。

本屆巴黎奧運最有機會奪牌的選手，生涯三度征戰奧運，經驗和技術都更加成熟，只要保持平常心，就有機會站上頒獎台。楊昆弼也強調「玩真的」，「這一次奧運已非志在參加，而是要奪下獎牌。」

吳佳穎成場上嬌點　媽媽神槍手為女兒拚了

與楊昆弼同為三度參與奧運的女子25公尺空氣手槍好手田家榛與「證件妹」吳佳穎，一樣強調會以平常心應戰，經過奧運的洗禮，現在心態更穩重，期望在奧運舞台上穩定發揮，為台灣摘金奪冠。

40歲的「媽媽神槍手」田家榛透露，6歲女兒希望她能帶著金牌回家，相較過去兩屆奧運的緊繃情緒，今年心態比較放鬆，希望在巴黎好好享受。

李孟遠迎來初體驗　余艾玟時隔8年叩關奧運

男子定向飛靶項目，李孟遠是首度站上奧運舞台，另外女子不定向飛靶劉宛渝、女子10公尺空氣手槍劉恆妤都是首度參戰奧運，而余艾玟則是時隔8年重回奧運射擊台，揮別上一屆無緣奧運低潮。

▲拿過世界重要大賽金牌，台灣女子射擊好手林怡君獨缺一面奧運獎牌，期待本屆巴黎奧運能彌補缺憾。（奧會提供）
▲拿過世界重要大賽金牌，台灣女子射擊好手林怡君（左1）獨缺一面奧運獎牌，期待本屆巴黎奧運能彌補缺憾。（圖／中華奧會提供）

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

巴黎奧運／桌球莊智淵六度參賽！攜19歲徒弟出擊　林昀儒領銜搶金

巴黎奧運／羽球男雙抽籤出爐！麟洋配要多打一場　D組5對搭檔對決

巴黎奧運／「詹家姊妹」三度攜手出征奧運　自詡「女版林書豪」

戴資穎巴黎奧運小組賽就遭遇宿敵！強碰泰國依瑟儂　籤表「超硬」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選