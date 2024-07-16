巴黎奧運／中華射擊隊史上最大團！楊昆弼、林怡君領銜拚首面獎牌

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43歲的林怡君是中華射擊隊的沙場老將，她曾於2000年雪梨奧運拿下女子雙不定向飛靶第4名，至今仍是中華隊在射擊項目的奧運最佳成績。巴黎奧運林怡君將在女子不定向飛靶項目出賽，目標先把在挺進決賽。
楊昆弼在18歲就代表中華隊參加里約奧運，當年他拿下第25名；不過在雅加達亞運楊昆弼一戰成名，不僅在不定向飛靶混合團體資格賽，與林怡君攜手射破世界紀錄，同時男子不定向飛靶也幾乎以百發百中的神準槍法，拿下平世界紀錄的48分，生涯首度征戰亞運就奪下1金1銀。
本屆巴黎奧運最有機會奪牌的選手，生涯三度征戰奧運，經驗和技術都更加成熟，只要保持平常心，就有機會站上頒獎台。楊昆弼也強調「玩真的」，「這一次奧運已非志在參加，而是要奪下獎牌。」
吳佳穎成場上嬌點 媽媽神槍手為女兒拚了
與楊昆弼同為三度參與奧運的女子25公尺空氣手槍好手田家榛與「證件妹」吳佳穎，一樣強調會以平常心應戰，經過奧運的洗禮，現在心態更穩重，期望在奧運舞台上穩定發揮，為台灣摘金奪冠。
40歲的「媽媽神槍手」田家榛透露，6歲女兒希望她能帶著金牌回家，相較過去兩屆奧運的緊繃情緒，今年心態比較放鬆，希望在巴黎好好享受。
李孟遠迎來初體驗 余艾玟時隔8年叩關奧運
男子定向飛靶項目，李孟遠是首度站上奧運舞台，另外女子不定向飛靶劉宛渝、女子10公尺空氣手槍劉恆妤都是首度參戰奧運，而余艾玟則是時隔8年重回奧運射擊台，揮別上一屆無緣奧運低潮。
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