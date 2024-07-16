鮑爾釋鴿派訊號 金價漲破2400美元、投行上看2600-3000美元
美國共和黨總統候選人川普13日驚險遇刺，幸免於難，牽涉到美國總統層級的政治謀殺案已有40多年未見，再加上聯準會主席鮑爾不斷釋出鴿派訊號，資金也開始流回黃金市場，近幾日成功站上每盎司2400美元關卡，今（16）日亞洲市場交易時間最高來到每盎司2430.8美元，有投行看好黃金價格有望來到每盎司2600-3000美元。
記者陳郁柔／台北報導
受惠於聯準會將降息的希望，並且投資人權衡川普遇刺事件的影響，黃金現貨價昨（15）日收盤上漲0.45%，來到每盎司2422.27美元，寫下5月20日以來、也是將近2個月以來新高紀錄，前高價格則是2449.89美元。
而在今日亞洲市場交易時間，黃金價格再度走高，最高來到每盎司2430.8美元，而在下午1點20分則是來到每盎司2430.01美元。
法人認為，在川普槍擊事件前，金價就已經展開多頭走勢，雖然偶爾下跌，但金價依然站穩在每盎司2400美元以上，並且在投資者對聯準會降息越來越有信心下，金價已經連續三周呈現走高，星展銀行也因此看好金價後市表現，看好未來一年金價會上看2500美元，建議投資人可將黃金納入資產配置中。
投行紛紛看好黃金前景，高盛預期金價3個月目標價為每盎司2600美元，最樂觀的花旗更是預期明年第四季上看3000美元。不過，法人認為，隨著經濟數據可能反覆變化，降息啟動時點還沒塵埃落定，可能造成金價短線震盪加大，建議投資人仍須多小心風險。