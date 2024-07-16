梅西、亞馬爾都奪冠！巴塞隆納成大贏家　「澡盆中的傳承」太經典

網友爆料錯誤！富邦悍將簽下新洋投Aaron Leasher 　譯名請球迷取

▲Aaron Leasher曾在教士隊待過，生涯最高層級來到3A，是富邦悍將新洋投。（圖／Aaron LeasherIG)
▲Aaron Leasher曾在教士隊待過，生涯最高層級來到3A，是富邦悍將新洋投。（圖／Aaron LeasherIG)

記者吳政紘/綜合報導

富邦悍將持續進行戰力補強，再簽下新洋投 Aaron Leasher，並已於昨日正式抵台。繼上次 由超過萬名的球迷投票決定「杰戈」的中文譯名後，本次悍將球團再度舉辦「Aaron Leasher 中文譯名票選活動」，球迷還有機會額外獲得 Aaron Leasher 的親簽紀念球。Aaron Leasher 本季在大西洋聯盟表現亮眼，出賽 12 場投 73.1 局繳出 7 勝 2 敗、防禦率 2.21 的成績。有網友在社群上爆料自己掌握消息，富邦悍將已經鎖定Zac Grotz這位在墨西哥聯盟效力的球員，但最後富邦沒跟他簽約。

我是廣告 請繼續往下閱讀
網友錯誤爆料　富邦沒簽另一位

今年 28 歲的 Aaron Leasher 是一名左投手，在 2017 年美國職棒選秀會被聖地牙哥教士隊 以第 6 輪選進開啟職業生涯，最高層級曾上到 3A，今年球季則轉往獨立聯盟大西洋聯盟發展，加入史泰登島渡輪鷹隊。

Aaron Leasher 本季在大西洋聯盟表現亮眼，出賽 12 場投 73.1 局繳出 7 勝 2 敗、防禦率 2.21 的成績，另外有 66 次三振，防禦率暫居該聯盟第一、勝投則排名第二，且擁有優異的 吃局數能力，12 場出賽中有 8 場優質先發，更有 4 場比賽先發投超過 7 局，並獲選 6 月份 單月最佳投手，來台前還入選大西洋聯盟明星隊最佳先發投手。

由於之前有網友在社群上爆料自己掌握消息，富邦悍將已經鎖定Zac Grotz這位在墨西哥聯盟效力的球員，不過事實證明，這是件錯誤的訊息。

本次開放投票譯名共有「萊斯」、「里斯」、「藍振」、「藍力」四個選項，投票活動將於 7 月 17 日 18:30 截止。球迷可下載並註冊富邦悍將 APP 會員，於更多-票選活動參與投票。 截止時間後系統將公布各選項投票數，最高票之中文譯名選項，將成為 Aaron Leasher 的正 式中文登錄譯名，歡迎球迷朋友踴躍參與。
 

三振舞爆紅19歲女神李珠珢要來了！起亞虎啦啦隊助陣富邦悍將攻蛋

旅日張奕加盟富邦悍將！合約2.5年總值1314萬　今天有望後援登板

張育成首安棒打潘威倫！林益全5打點　統一獅13:1擊敗富邦悍將

張育成加盟富邦悍將背號99號！張奕背號也出爐　將穿上19號球衣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選