網友爆料錯誤！富邦悍將簽下新洋投Aaron Leasher 　譯名請球迷取

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今年 28 歲的 Aaron Leasher 是一名左投手，在 2017 年美國職棒選秀會被聖地牙哥教士隊 以第 6 輪選進開啟職業生涯，最高層級曾上到 3A，今年球季則轉往獨立聯盟大西洋聯盟發展，加入史泰登島渡輪鷹隊。
Aaron Leasher 本季在大西洋聯盟表現亮眼，出賽 12 場投 73.1 局繳出 7 勝 2 敗、防禦率 2.21 的成績，另外有 66 次三振，防禦率暫居該聯盟第一、勝投則排名第二，且擁有優異的 吃局數能力，12 場出賽中有 8 場優質先發，更有 4 場比賽先發投超過 7 局，並獲選 6 月份 單月最佳投手，來台前還入選大西洋聯盟明星隊最佳先發投手。
由於之前有網友在社群上爆料自己掌握消息，富邦悍將已經鎖定Zac Grotz這位在墨西哥聯盟效力的球員，不過事實證明，這是件錯誤的訊息。
本次開放投票譯名共有「萊斯」、「里斯」、「藍振」、「藍力」四個選項，投票活動將於 7 月 17 日 18:30 截止。球迷可下載並註冊富邦悍將 APP 會員，於更多-票選活動參與投票。 截止時間後系統將公布各選項投票數，最高票之中文譯名選項，將成為 Aaron Leasher 的正 式中文登錄譯名，歡迎球迷朋友踴躍參與。