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夏天消暑別只會吃冰棒！思樂冰「大人版喝法」爆紅：官方認證過

▲近日有網友發現7-11思樂冰的「隱藏喝法」，而且專屬於大人版，其喝法更是被7-11官方認證過。（圖／7-11提供）
▲近日有網友發現7-11思樂冰的「隱藏喝法」，而且專屬於大人版，其喝法更是被7-11官方認證過。（圖／7-11提供）

記者張嘉哲/綜合報導

炎炎夏日，不少人除了在家吹冷氣之外，也會到超商購買各種冰棒或者剉冰回家吃，然而近日有網友發現7-11思樂冰的「隱藏喝法」，而且專屬於大人版，讓他喝過之後認為非常消暑，值得注意的是，該喝法甚至被7-11官方粉絲團認證過，引起不少網友討論。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「思樂冰真的是童年回憶，現在長大之後還能喝到思樂冰真的是要流下兩行淚，夏天除了純喝思樂冰之外，看了酒類YouTuber恩熙俊用思樂冰+酒的大人版喝法，喝過之後真的打開全新的一條路！」

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▲網友分享最近發現7-11思樂冰的「大人版喝法」，可以加入小瓶酒類增添風味，引起討論。（圖/Dcard）
思樂冰「大人版喝法」爆紅！消暑微醺感官方認證喝法

思樂冰加上酒之後，可以抵消冰沙的甜味，也會多了不同的風味，但記得要使用調酒常用的基酒比較不會翻車。由於每一家小7賣的思樂冰口味不同，跟大家分享我喝過的幾個版本，搭配上比較不會選擇困難。」

📍伏特加：酒精濃度比較高，基本上百搭所有思樂冰，只是想添加酒精微醺感的話可以使用
📍琴酒：有杜松子風味、草本味道，適合搭配有果香類的思樂冰口味
📍威士忌：7-11的田納西威士忌是帶有木桶味，適合酸甜的冬瓜檸檬、可樂思樂冰
📍萊姆酒：基本上也是百搭款，因為酒精濃度較高，想要微醺感非常適合
📍龍舌蘭：本身帶柑橘味，也同樣適合水果類口味的思樂冰

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▲7-11思樂冰「大人版喝法」爆紅，可以在思樂冰當中加入小瓶的酒類，跟過去販售的酒類咖啡相同。（圖/7-11臉書）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「竟然還有這種喝法！改天來嚐鮮看看」、「我家附近都沒思樂冰的機器，看了好想嚐鮮」、「甜甜的飲料+濃度超高的酒精，根本是完美的妹酒啊」、「我也這樣喝過！真的超級讚又消暑」、「思樂冰真的是童年回憶，第一次知道有加酒的喝法」。

有趣的是，原本以為這只是網友的獨門喝法，不過早在今年夏日來臨前，7-11官方臉書就已經分享這種喝法，而且甚至還有推出特價，像是大杯思樂冰+上任一瓶小酒，組合價100元，看來思樂冰已經跳脫傳統，進階有「大人版」的喝法，讓不少民眾都躍躍欲試。不過還是要提醒民眾，酒後不要酒駕，而未滿18歲也不得購買酒品的唷！

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▲7-11推出思樂冰搭配小瓶酒類組合價100元、120元，最近在網路上掀起討論。（圖/7-11提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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