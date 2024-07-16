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大稻埕夏日節登場！周邊最強4家小吃　日本節目、大明星也來朝聖

▲「2024大稻埕夏日節」明天登場，周邊美食不少，本文精選４家具口碑的老店小吃，其中還有一家連日本戲劇節目與明星都特地前往朝聖。（圖／圖為2023大稻埕夏日節煙火秀畫面，台北市水利處提供）
▲「2024大稻埕夏日節」明天登場，周邊美食不少，本文精選４家具口碑的老店小吃，其中還有一家連日本戲劇節目與明星都特地前往朝聖。（圖／圖為2023大稻埕夏日節煙火秀畫面，台北市水利處提供）

記者葉盛耀/綜合報導

「2024大稻埕夏日節」將於明（17）日到8月10日在大稻埕碼頭（延平河濱公園3-5號水門）盛大舉行，連續三週於每週三晚上8時於大稻埕碼頭施放300秒主題煙火秀，其中8月10日還施放長達480秒的「戀曲140」煙火秀。《NOWnews今日新聞》整理周邊最強小吃共四家，不光是數十年老店擁有好口碑，在Google評論上更是都有超過4顆星，其中一家更是讓日本戲劇節目《孤獨的美食家》也特地到此取景，另外日本型男主廚兼演員的速水茂虎道也朝聖。

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📍蔡 迪化街古早味蚵嗲
去年剛換了新店面，更潔淨且舒適，主打商品包含蚵嗲、肉嗲、菜頭粿、韮菜條、糯米腸等，招牌蚵嗲裡的蚵仔個頭不大但新鮮，加上大量蔬菜與酥脆外皮，搭著甜辣醬品嚐順口不膩，Google評論4.2顆星。

店家資訊：
地址：台北市大同區民生西路362巷40號
電話：02-2555-5783

▲蔡 迪化街古早味蚵嗲去年剛換了新店面。（圖／翻攝Google評論）
▲蔡 迪化街古早味蚵嗲去年剛換了新店面。（圖／翻攝Google評論）
📍原味魯肉飯
日本戲劇《孤獨的美食家》也特地到此取景，另外日本型男主廚兼演員的速水茂虎道也特地來朝聖，讓這家店更聲名大噪，也因此有不少日本旅客會專程來品嚐。

店家賣滷肉飯、台式小吃和湯類。但是《孤獨的美食家》中的的主角五郎，卻是點了乾麵與下水湯，也因此店家還推出「五郎套餐」，即是這兩道菜的組合。至於招牌滷肉飯，上頭滷肉是手切肉燥，連皮帶肉去滷製，滷肉飯整體吃起來有醬香也有油蔥香，味道也很不錯。Google評論4.3顆星。

店家資訊：
地址：台北市大同區永昌街19號
電話：02-2556-7237

▲原味滷肉飯讓日本戲劇節目《孤獨的美食家》也特地到此取景，並介紹乾麵與下水湯。（圖／「小虎食夢網」提供）
▲原味滷肉飯讓日本戲劇節目《孤獨的美食家》也特地到此取景，並介紹乾麵與下水湯。（圖／「小虎食夢網」提供）
📍永樂米苔目
民國56年從小攤車起家，已傳承三代，米苔目一碗小碗的35元，可湯、可乾，天氣熱來份乾拌的，吃起來混著油蔥香、韭菜香，清雅可人。可搭配各式黑白切，熱門的包含嘴邊肉、肝連肉、骨仔肉、生腸、粉腸等。Google評論4.1顆星。

店家資訊：
地址：台北市大同區民樂街111號
電話：02-2553-2020

▲永樂米苔目民國56年起家，已傳承三代，米苔目一碗小碗的35元。（圖／Vinz Chiu提供）
▲永樂米苔目民國56年起家，已傳承三代，米苔目一碗小碗的35元。（圖／Vinz Chiu提供）
📍賣麵炎仔
超過八十年的小攤，提供油麵、米粉與黑白切，獲米其林指南必比登推薦，湯頭以全雞、豬肉與內臟等烹煮出，十分清甜。米其林也提到，燒肉、白斬雞和花枝都是必點配菜，而皮酥肉嫩的燒肉僅在十點後供應。Google評論4.2顆星。

店家資訊：
地址：台北市大同區安西街106號
電話：02-2557-7087

▲賣麵炎仔是超過八十年的小攤，獲米其林指南必比登推薦。（圖／翻攝米其林官網）
▲賣麵炎仔是超過八十年的小攤，獲米其林指南必比登推薦。（圖／翻攝米其林官網）

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