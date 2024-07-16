范斯成川普副手！邱毅：民進黨可能要失望了

將被共和黨提名競選美國總統的前總統川普（Donald Trump），今日宣布其副手人選，是現年39歲的俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）。對此前立委邱毅表示，這人選民進黨可能要失望了，認為原本寄望佛羅里達州聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）出線，因其反中親台的路線明顯，過去與蔡英文、蕭美琴都有頻繁的互動，雖范斯也把中國視為美國重要戰略對手，但總比盧比歐來得溫和。
記者陳威叡／台北報導
邱毅表示，范斯才39歲，政治資歷淺，但他的書很暢銷，對年輕人吸引力大，在階級屬性上與川普相反，川普是高高在上的有錢人，范斯則是出身貧寒白人家庭，他自述影響他最大的兩個女人，一個是虎媽蔡美兒，另一個是他印度裔的妻子。
邱毅說，范斯成為川普的搭檔副手，當然比上屆的彭斯好，也優於另一人選盧比歐，至少可幫助川普吸引年輕人和中間選票，讓川普得以趁勝追擊，再進一步提高勝算。不過民進黨當局可能要失望了，他們原寄望盧比歐能出線，盧比歐反中親台的路線很明顯，過去與蔡英文和蕭美琴都有頻繁的互動，范斯雖然也把中國視為美國最重要的戰略對手，但總比盧比歐來得溫和些。
邱毅表示，在賓州的刺殺風波後，川普「使美國再次偉大」的口號更加響亮，也成為美國新英雄人物的代表。而今天范斯出線，更助長了此一聲勢，在他看來川普真是贏定了。相對於拜登和民主黨，看來鬥志都快垮了，共和黨完全執政，新保守主義成為主流的時代要來臨了。