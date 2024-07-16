明治「香菇山餅乾」新造型曝！台灣8年級生噴笑：童年福利社最愛
日本明治餅乾品牌「香菇山」（きのこの山）是大人小孩都愛的有名零食，也是台灣人遊日必買伴手禮之一。而「香菇山」近日推出夏季限定版「香菇山之可可亞菌柄風味」，預計7月16日在全日本上市。沒想到，「香菇山」新版造型曝光後，卻引來許多7、8年級台灣人忍不住笑翻喊「這不就是福利社的巧克力棒嗎？」
記者賴禹妡／綜合報導
「香菇山」即將於2025年迎來45週年紀念日，特別在今年夏天限定推出「曬傷了？香菇山之香菇山之可可亞菌柄風味」，炎熱的太陽將巧克力菌傘融化，只保留純可可風味菌柄餅乾，口感簡單又酥脆，比起一般「香菇山」容量加倍，濃厚的可可風味無論是單吃還是沾取冰淇淋，都非常適合在夏天享用。
然而失去巧克力菌傘的「香菇山」餅乾，只剩下一根根菌柄造型，讓不少7、8年級台灣網友見狀，馬上聯想到童年福利社常見的「巧克力棒」餅乾，瞬間被勾起回憶相當懷念，紛紛笑翻留言直呼「這不就是福利社的巧克力棒嗎」、「小時候嘴饞超愛買」、「沒想到復古風吹到餅乾上了」。
「香菇山」為明治1975年推出的人氣餅乾，巧克力融合餅乾的可愛造型受到許多大小朋友喜愛，4年後「竹筍里」（たけのこの里）則以晚輩之姿問世，兩款餅乾各有支持者，甚至還分為「擁菇派」與「擁筍派」。而「香菇山之可可亞菌柄風味」將在今年7月16日開始，全面在日本各大通路上市，價格為248日圓（約新台幣50元），到日本旅遊有興趣的人千萬別錯過。