機車騎士荷包要注意了！這些行為都將開罰

我是廣告 請繼續往下閱讀
轄區三民一分局表示，並未接獲報案紀錄，貼文中機車駕駛於停等紅燈時，疑因遮陽而撐傘一節，經查騎車撐傘是危險行為，但目前「道路交通管理處罰條例」對騎車撐傘的駕駛行為並沒有明確規定。
惟倘若民眾騎車撐傘致與人發生事故，將有涉嫌違反「道路交通管理處罰條例」第43條危險駕駛之虞（（可處以新台幣6000元以上，36000元以下罰鍰、當場禁止駕駛、吊銷駕駛執照及吊扣牌照6個月），該分局將會予以開單舉發，處分相當重。
三民第一分局呼籲騎車撐傘，除了傘緣容易遮蔽視線外，若有風吹來也不易控制車身，容易發生危險，呼籲停等紅燈或是於道路中行駛，皆不應撐傘，以策安全。
另外，苓雅分局也針對網路上所流傳該轄區兩部普重機車於7月15日17時06分許，在四維二路於與學源街口慢車道上，併排行駛聊天1案指出。該兩部普重機車於影像中經檢視無違規情事，惟如有在單一車道內併行致生爭道行為時，將依違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第2款開罰。處新臺幣600元以上1,800元以下罰鍰。
苓雅分局呼籲，用路人無論駕駛汽、機車或步行，皆須遵守道路交通規則，該分局將持續宣導用路人遵守交通規則，並請轄區民權所及交通分隊針對案內路段加強違規取締告發，以維護市民交通安全。