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機車騎士荷包要注意了！這些行為都將開罰

▲女騎士，騎車在，趁停等紅燈時，自備陽傘遮陽。倘若該撐傘行為致與人發生事故，將有涉嫌違反道交條例可處以新台幣6000元以上，36000元以下罰鍰。(圖／截取自臉書社團「路上觀察學院」)
▲女騎士，騎車在，趁停等紅燈時，自備陽傘遮陽。倘若該撐傘行為致與人發生事故，將有涉嫌違反道交條例可處以新台幣6000元以上，36000元以下罰鍰。(圖／截取自臉書社團「路上觀察學院」)

記者郭凱杰／高雄報導

高雄體感溫度更是飆破40度，有網友在社群網路ＰＯ出照片指出， 一名女騎士，騎車在，趁停等紅燈時，自備陽傘遮陽。倘若民眾騎車撐傘致與人發生事故，將有涉嫌違反「道路交通管理處罰條例」可處以新台幣6000元以上，36000元以下罰鍰、當場禁止駕駛、吊銷駕駛執照及吊扣牌照6個月，處分相當重。

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有網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，照片中只見高雄一名女騎士，行經博愛一路、九如二路路口，趁停等紅燈時，自備遮陽傘遮陽。不過，ＰＯ的網友也指出，有確認她在綠燈前就收傘！

轄區三民一分局表示，並未接獲報案紀錄，貼文中機車駕駛於停等紅燈時，疑因遮陽而撐傘一節，經查騎車撐傘是危險行為，但目前「道路交通管理處罰條例」對騎車撐傘的駕駛行為並沒有明確規定。

惟倘若民眾騎車撐傘致與人發生事故，將有涉嫌違反「道路交通管理處罰條例」第43條危險駕駛之虞（（可處以新台幣6000元以上，36000元以下罰鍰、當場禁止駕駛、吊銷駕駛執照及吊扣牌照6個月），該分局將會予以開單舉發，處分相當重。

三民第一分局呼籲騎車撐傘，除了傘緣容易遮蔽視線外，若有風吹來也不易控制車身，容易發生危險，呼籲停等紅燈或是於道路中行駛，皆不應撐傘，以策安全。

另外，苓雅分局也針對網路上所流傳該轄區兩部普重機車於7月15日17時06分許，在四維二路於與學源街口慢車道上，併排行駛聊天1案指出。該兩部普重機車於影像中經檢視無違規情事，惟如有在單一車道內併行致生爭道行為時，將依違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第2款開罰。處新臺幣600元以上1,800元以下罰鍰。

苓雅分局呼籲，用路人無論駕駛汽、機車或步行，皆須遵守道路交通規則，該分局將持續宣導用路人遵守交通規則，並請轄區民權所及交通分隊針對案內路段加強違規取締告發，以維護市民交通安全。

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