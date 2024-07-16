強尼戴普驚傳熱戀小33歲俄羅斯辣模！官司落幕後空窗多年再爆緋聞
61歲好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）近日傳出與相差33歲的俄羅斯籍模特兒Yulia Vlasova戀愛中，比起與前妻安柏赫德（Amber Heard）23歲的年齡差，戴普與新女友差距更大的戀情一出直接驚呆影迷。憶起戴普與安柏赫德在法庭上互揭老底「手撕對方」，長達6年的世紀官司仍是眾人津津樂道的話題，這段轟轟烈烈的婚姻官司在2022年以強尼戴普勝訴正式落幕後，如今他的感情狀況再度成為外界關注焦點。
記者史平旭／綜合報導
據美媒報導，已經年過6旬的強尼戴普與28歲的俄羅斯籍美容師兼模特兒Yulia Vlasova熱戀中。知情人士透露，兩人在2021年的國際電影節中相識，雙方的「交往」模式十分隨意，比起交往更像是「曖昧」，雖然時常一起出遊但不完全算是男女朋友。女方偶爾會在社群平台上曬出與戴普的親密合照，也曾大讚他是一個才華橫溢且激勵人心的男人，現居英國的強尼戴普與時常前往英國的Yulia Vlasova上週也被目擊到一同出沒倫敦街頭。緋聞曝光後，強尼戴普目前並無回應，女方則將IG帳號轉為不公開，並刪除有關的親密合照。
與李奧納多狄卡皮歐並稱「好萊塢最性感風流的男人」的強尼戴普，情史相當豐富，在廣為人知的前妻安柏赫德前還有過一段婚姻，也曾與女星凡妮莎帕拉迪斯（Vanessa Paradis）交往超過14年，並育有一子一女，此次新戀情曝光後，雖然引來不少網友調侃他和李奧納多一樣女友年紀越來越小，但也有許多影迷對戴普的私生活表示尊重並獻上祝福。