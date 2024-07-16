先別管冰棒特價了！全聯60元便當殺進南部　販售門市曝：終於等到

才回歸1年！南港「無名牛排」7月底停業　老闆曾英勇肉身撲火住院

▲無名牛排去年才剛在南港展覽館附近重起爐灶，沒想到才過一年就再度宣布停業，（圖／翻攝Google評論）
▲無名牛排去年才剛在南港展覽館附近重起爐灶，沒想到才過一年就再度宣布停業，（圖／翻攝Google評論）

記者潘毅／綜合報導

又有好味道準備說再見！位於台北市南港區的知名牛排店「無名牛排」，今（16）日中午老闆突然宣布，「無名牛排」只會營業到7月31日，消息曝光後，立刻引發大批饕客不捨，而老闆則表示「己經找到放棄的理由」，並透露自己未來的打算。

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▲「無名牛排」的訂價在台北市區可以說相當平價。（圖／翻攝無名牛排臉書）
▲「無名牛排」的價位在台北市區可以說相當平價。（圖／翻攝無名牛排臉書）
「無名牛排」曾浴火重生！老闆英勇闖火場住院休養

南港區知名的「無名牛排」，最早是在五分埔商圈起家，當時沒有店名、招牌，店內主打CP值，以最實惠的價格方式提供給顧客排餐，還能在店內自助裝湯品、薯條等食物，每到用餐時段，總會吸引大批排隊人潮。

不過無名牛排在2022年6月3日，因為瓦斯管線老舊發生火災，當時老闆為了降低現場傷害，直接衝進火場「肉身撲火」，後來被送往加護病房治療，後來因為吸入性肺部灼傷以及大面積燒傷，住院休養了一段時間，並在2023年重新開幕，店面搬到南港展覽館附近。

▲南港「無名牛排」牛排館昨（3）晚發生火警意外，老闆奮力肉身撲火受傷，被送進加護病房。（圖／翻攝自「信義區三兩事」臉書社團）
▲南港「無名牛排」牛排館在2022年6月3日發生火警意外，老闆奮力肉身撲火受傷，被送進加護病房。（圖／翻攝自「信義區三兩事」臉書社團）
「無名牛排」老闆找到人生新志向！饕客不捨仍獻上祝福

沒想到在新店面開業才一年多，無名牛排粉專今（16）日突然發文表示，店面只會營運到7月底，理由是「無名牛排己經找到放棄的理由」，老闆更表示：「饗（應為想）自我放飛，不再努力，『寧在直中取，不向曲中求。不為錦鱗設，只釣王與侯』」。

▲「無名牛排」老闆宣布將在7月底停業，並表示自己已經找到人生新目標。（圖／翻攝無名牛排臉書）
▲「無名牛排」老闆宣布將在7月底停業，並表示自己已經找到人生新目標。（圖／翻攝無名牛排臉書）
錯愕的消息曝光後，立刻引發南港在地人的關注，許多人更透過私訊聯繫老闆，好奇停業原因，並希望能替他加油打氣，老闆接獲這些祝福後，也再度發聲「感謝，請不用再私訊安慰或鼓勵阿北，所謂敗戰之將不言勇也不言由 ，『Life will find its way out.』」，透露未來自己打算接案幫餐飲同業製作AI宣傳影片，找到新的人生志向。

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