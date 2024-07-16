提高健保「平均點值0.95元」達共識！陳菁徽：朝一點1元目標邁進
立法院討論《全民健康保險法》健保點值修法，朝野黨團達成共識，不以修法方式將點值入法，改成提主決議議建議行政院參考，並要求衛福部進行健保改革措施，明年6月30日前要達到「平均點值1點0.95元」。對此，國民黨立委陳菁徽喊話，未來將持續朝向一點1元的目標邁進。
記者林怡昕／台北報導
昨天歷經二個多小時馬拉松式的協商，原本朝野各黨團達成共識，以主決議的方式，同意在不修改健保法的前提下，114年6月30日前「健保平均點值達0.95元」，但民進黨團卻為了協商結論是否加上「建請」二字，導致朝野協商破局，韓國瑜裁示送院會處理。不過今日民進黨團改變態度，願簽協商，最終健保法不修法，改主決議建議行政院參考。
對此，陳菁徽說，昨天健保點值協商破局後，醫界全部炸鍋，終於看清民進黨選前選後大跳票的真面目。也許是扛不住壓力，也可能是良心發現，今天早上民進黨團主動提議要重新簽署，總算讓第四次協商有了結論。114年6月30日前達到健保平均點值一點0.95元，以維護全國醫事人員權益，民進黨終於起義來歸，簽下去了。另外國民黨團還有一案附帶決議，要求行政院召開跨部會醫療改革會議。
陳菁徽表示，這樣的結果，雖然還沒有完成「一點1元入法」，但至少已經向前邁開一步。也從這次過程中，看到衛福部各種推託、不願承擔的態度，以及民進黨團滿口歪理，完全沒有要保障醫護人權權益，未來國民黨會強力監督、督促行政單位將此決議具體落實，並且持續朝向一點1元的目標邁進。