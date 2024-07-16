6成民眾遇過「數位性暴力」男同志受害率最高　怕被出櫃不敢求助

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本次調查特別指出，男同志遭遇數位/網路性別暴力發生率高，卻常因對於報警缺乏週知的正面經驗分享、出櫃風險、不知如何求助、社會及周遭的人缺乏同理共感等，造成其求助困境與障礙。
此外，若在各類數位/網路性別暴力樣態中，「騷擾」終生盛行率48.5%最高，其次依序是「羞辱與攻擊」26%、「跟蹤或肉搜」21.8%、「控制或限制表意」11.7%、「影像性暴力」10.4%等。被害人年齡雖是30到39歲終生盛行率71%最高，但值得注意的是，終生盛行率最低的65至74歲終生盛行率，也高達43.6%，顯見數位/網路性別暴力被害人是不分年齡的。
衛福部強調，數位/網路性別暴力已為現今不可忽視的重要議題，如何強化影像性暴力防治工作，有效保障被害人權益更是政府各部門刻不容緩的重點工作。除了完善法制外，未來也會透過強化大眾教育宣導，結合各網絡加強建構友善且具創傷知情的服務體系，讓社會更對被害人更接納、友善，降低被害人求助障礙，提供被害人妥適傷服務，有效保障其權益。
衛福部提醒，現今網際網路社群平台日新月異，被害人除可透過性影像處理中心申訴移除性影像，亦可自行至警局報案，由檢警視案件需要聲請搜索扣押嫌疑人持有的性影像，並透過被害人保護命令，禁止加害人重製、散布性影像，透過司法強制手段與行政協力，杜絕性影像再次遭散布。