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6成民眾遇過「數位性暴力」男同志受害率最高　怕被出櫃不敢求助

▲衛福部今（16）日公布台灣首次數位性暴力調查，全台18歲到74歲民眾，數位性暴力終生盛行率為59.4%。其中，又以男同志遭遇數位性暴力的發生率高。（圖／美聯社）
▲衛福部今（16）日公布台灣首次數位性暴力調查，全台18歲到74歲民眾，數位性暴力終生盛行率為59.4%。其中，又以男同志遭遇數位性暴力的發生率高。（圖／美聯社）

記者魏妤庭／台北報導

隨著數位科技發達，「數位性暴力」議題也愈來愈受重視。衛福部今（16）日公布台灣首次數位性暴力調查，全台18歲到74歲民眾，數位性暴力終生盛行率為59.4%，以性別與性傾向區分，「非異性戀男性」數位性暴力盛行率最高，達30.2%。同時，本次調查特別指出，男同志遭遇數位/網路性別暴力發生率高，卻因對於報警缺乏週知正面經驗分享、出櫃風險、不知如何求助、社會及周遭的人缺乏同理共感，造成其求助困境與障礙。

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衛福部保護司委託研究團隊，針對全國5030位18歲到74歲民眾，以網路問卷調查方式了解其遭受數位性暴力情況。結果顯示，數位性暴力終生盛行率59.4%，以性傾向區分，同志社群也就是非異性戀男性，遭受數位性暴力情況較嚴重，終生盛行率達30.2%。非異性戀女性次之，為15.2%。

本次調查特別指出，男同志遭遇數位/網路性別暴力發生率高，卻常因對於報警缺乏週知的正面經驗分享、出櫃風險、不知如何求助、社會及周遭的人缺乏同理共感等，造成其求助困境與障礙。

此外，若在各類數位/網路性別暴力樣態中，「騷擾」終生盛行率48.5%最高，其次依序是「羞辱與攻擊」26%、「跟蹤或肉搜」21.8%、「控制或限制表意」11.7%、「影像性暴力」10.4%等。被害人年齡雖是30到39歲終生盛行率71%最高，但值得注意的是，終生盛行率最低的65至74歲終生盛行率，也高達43.6%，顯見數位/網路性別暴力被害人是不分年齡的。

衛福部強調，數位/網路性別暴力已為現今不可忽視的重要議題，如何強化影像性暴力防治工作，有效保障被害人權益更是政府各部門刻不容緩的重點工作。除了完善法制外，未來也會透過強化大眾教育宣導，結合各網絡加強建構友善且具創傷知情的服務體系，讓社會更對被害人更接納、友善，降低被害人求助障礙，提供被害人妥適傷服務，有效保障其權益。

衛福部提醒，現今網際網路社群平台日新月異，被害人除可透過性影像處理中心申訴移除性影像，亦可自行至警局報案，由檢警視案件需要聲請搜索扣押嫌疑人持有的性影像，並透過被害人保護命令，禁止加害人重製、散布性影像，透過司法強制手段與行政協力，杜絕性影像再次遭散布。

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