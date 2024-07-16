林萱瑜交往中耍心計 Junior婚後驚覺「被設計入坑」
林萱瑜、游詩璟、邱子芯、羅巧倫在三立八點台劇《願望》劇中是同事也是閨蜜「四葉草」，四個人有不同的生活背景與個性，特別是個性好強，受到長官欺辱的林萱瑜，私下林萱瑜和Junior（韓宜邦）今年登記結婚，她透露自己個也是屬於深思熟慮後會反擊的類型，老公每次都說他「被設計了」。
記者李欣容／台北報導
林萱瑜在劇中飾演陳冠霖的遺腹女，一邊心疼媽媽的辛苦，但不會說好聽話安慰媽媽，一邊個性好強卻受到主管華千涵的百般刁難，甚至還會朝她臉上潑咖啡，但為了家庭面對工作只能隱忍，網友覺得她就是苦命傻白甜，林萱瑜笑說其實自己私下的個性比陳曉春這角色還要倔強，但不會那麼衝，她滿開心這角色未來是一個會帥氣反擊的人物。
林萱瑜自己如果針對一件事情要開始反擊，一定是不顧一切了，而且是經過深思熟慮，笑說：「有時朋友覺得我要發作了，就會拉住我說不要啦！但是我自己會覺得沒事，因為我已經想好了。」
林萱瑜笑說和老公韓宜邦交往過程中他也了解她這一面的個性，韓宜邦都會說自己被設計了，她笑著解釋說：「如果為了一個目的，我會慢慢引導他，直到某個點才發現自己陷進去了，所以都會覺得我攻心計設計他。」
而不少網友覺得她在台八的定位很像是李燕的接班人，林萱瑜笑說可能是角色很類似，剛出道就時就有很多稱號，像小李毓芬等等，其實林萱瑜很害怕聽到被比較，因為怕對方會覺得不舒服，「把自己做好就好，被稱讚當然會開心，畢竟姐姐們都有她們厲害的地方，因為他們都是經過長時間努力定位過的。」