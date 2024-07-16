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《怪奇物語5》最終季來了！米莉10歲演到20歲吐心聲「感覺好妙」

▲《怪奇物語》第五季拍到一半，這將會是最終季。瑪雅霍克飾演蘿萍（左）、喬奇瑞飾演史帝夫（右）在花絮影片透露這是開拍第一天。（圖／Netflix提供）
▲《怪奇物語》第五季拍到一半，這將會是最終季。瑪雅霍克飾演蘿萍（左）、喬奇瑞飾演史帝夫（右）在花絮影片透露這是開拍第一天。（圖／Netflix提供）

記者林奕如／台北報導

Netflix今（16）日釋出《怪奇物語》第5季製作幕後花絮，目前第5季的拍攝進度已超過一半，主演群包括瑪雅霍克（Maya Hawke）、喬奇瑞（Joe Keery）在花絮影片合體，開心透露：「這是開拍第一天。」而米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）劇中飾演伊萊雯，她對於迎來最終季感嘆：「我從10歲開始演，現在即將滿20歲，感覺好奇怪！」

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製作花絮影片中，所有演員皆將回歸，鐵四角將再度重聚，一起重溫初衷，粉絲將與製作團隊一樣期待，一起進入這個故事的最終篇章。同時，也有新演員加入，包括奈爾費雪（Nell Fisher）、傑克康奈利（Jake Connelly）和艾力克斯布魯瑞克斯（Alex Breaux）加入陣容。

▲米莉芭比布朗《怪奇物語》飾演伊萊雯，10歲演到20歲「感覺好妙」。（圖／Netflix提供）
▲米莉芭比布朗《怪奇物語》飾演伊萊雯，感嘆自己10歲演到20歲感覺好妙。（圖／Netflix提供）
驚悚劇情影集《怪奇物語》以看似平凡的美國中西部小鎮為背景，向風靡整個世代的80年代經典致敬。在印地安納州的霍金斯鎮（Hawkins），一個小男孩憑空消失，和他感情很好的死黨們和他的家人竭力尋找答案，卻捲入一連串影響重大且極度危險的事件中。小鎮平凡無奇的表面下，竟暗藏離奇的超自然謎團，以及最高機密的政府實驗，甚至還有一個危險的通道，能連接至強大的邪惡世界。朋友之間的情誼將遭受考驗，許多人的生活也將從此受到影響，因為他們的發現將永遠改變霍金斯，甚至整個世界。

達菲兄弟（The Duffer Brothers）創作的《怪奇物語》於2016年7月推出，迅速成為Netflix數一數二的高人氣影集，單單第4季就在全球斬獲超過1億4070萬次觀看。本劇根植於1980年代懷舊風，每一季都讓80年代的流行文化物件再次翻紅，包括艾哥鬆餅和新可樂，近期的例子則是為凱特布希（Kate Bush）的《跑上山坡》（Running Up That Hill）一曲注入新生命，使得這首歌在Spotify的串流量飆升，於問世38年後首次打入告示牌百大熱播歌曲Top 10。這部影集也在世界各地勇奪超過70個獎項，包含數座艾美獎以及美國演員工會獎的最佳戲劇類影集整體演出獎，獲得入圍獎項更超過230個。


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