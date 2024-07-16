《怪奇物語5》最終季來了！米莉10歲演到20歲吐心聲「感覺好妙」

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驚悚劇情影集《怪奇物語》以看似平凡的美國中西部小鎮為背景，向風靡整個世代的80年代經典致敬。在印地安納州的霍金斯鎮（Hawkins），一個小男孩憑空消失，和他感情很好的死黨們和他的家人竭力尋找答案，卻捲入一連串影響重大且極度危險的事件中。小鎮平凡無奇的表面下，竟暗藏離奇的超自然謎團，以及最高機密的政府實驗，甚至還有一個危險的通道，能連接至強大的邪惡世界。朋友之間的情誼將遭受考驗，許多人的生活也將從此受到影響，因為他們的發現將永遠改變霍金斯，甚至整個世界。
達菲兄弟（The Duffer Brothers）創作的《怪奇物語》於2016年7月推出，迅速成為Netflix數一數二的高人氣影集，單單第4季就在全球斬獲超過1億4070萬次觀看。本劇根植於1980年代懷舊風，每一季都讓80年代的流行文化物件再次翻紅，包括艾哥鬆餅和新可樂，近期的例子則是為凱特布希（Kate Bush）的《跑上山坡》（Running Up That Hill）一曲注入新生命，使得這首歌在Spotify的串流量飆升，於問世38年後首次打入告示牌百大熱播歌曲Top 10。這部影集也在世界各地勇奪超過70個獎項，包含數座艾美獎以及美國演員工會獎的最佳戲劇類影集整體演出獎，獲得入圍獎項更超過230個。