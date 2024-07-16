國際大廠擬調升2成、被動元件迎利多　族群起漲！國巨衝近6年新高

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業界指出，一線大廠包括村田、TDK等，有機會調升積層式電感／磁珠報價，預期大尺寸會先漲價，漲幅約10-20%。而我們台廠也因此迎來利多，市場看好國巨集團旗下奇力新、華新科集團旗下佳邦，以及臺慶科均有望吃下商機。
國巨6月營收為新台幣100.03億元，月減6.61%、年增14.02%；第二季營收為新台幣314.18億元，季增10.22%、年增17.3%；上半年營收為新台幣599.23億元，年增13.3%。公司表示、客戶端庫存已趨向健康水位，公司將密切關注市場供需動態，並持續調升產能利用率以因應市況，AI相關應用客戶拉貨動能仍持續穩健，樂觀看待AI應用動能。
國巨為全球第一大晶片電阻廠，市占率達34%，占國巨營收比重約13%，今年以來晶片電阻表現不差，主要受惠於一般型晶片電阻庫存回補需求湧現、利基型電阻提升至60%，產品組合進一步改善所致，展望第三季，國巨利基型電阻稼動率將進一步提升至75％以上，一般型電阻則挑戰65%以上。
漲價消息也激勵今日國巨股價攀高，最高一度衝上818元、上漲近6%，終場上漲32元或4.15%，收在804元，股價創2018年8月、也就是將近6年以來新高，帶動相關個股走高，天二科技、鈞寶亮燈漲停，光頡一度觸及漲停，可惜立刻打開，終場上漲逾9%，大毅上漲逾7%，九豪、信昌電上漲逾6%，日電貿則是上漲逾5%。