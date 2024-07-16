台灣手搖飲霸主公開！可不可、麻古輸它　內行都喝這間：水準太高

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至於第四名至第十名，依序分別是「可不可熟成紅茶（9.04%）」、「迷客夏（7.79%）」、「CoCo都可（5.69%）」、「茶的魔手（4.05%）」、「烏弄（3.07%）」、「一沐日（2.42%）」、「龜記（2.34%）」。
台灣手搖霸主「50嵐」已有30年歷史！被封「水準最高手搖店」
而說到50嵐相信大家早已不陌生，1994年由馬紹維創始於台南，至今已經有超過30年的歷史，全台有超過600家的分店。值得注意的是，經營的區域以北部、中部以及台南、高雄為主要的經營據點，而在宜花東部分則沒有門市加盟店，因此不少東部人都沒喝過50嵐的飲料。
即便已經有30年歷史，50嵐的高品質以及高水準備受好評，隨著新品牌在近年來勢洶洶，但只要網友討論到「台灣手搖飲推薦」，不少人還是會點名50嵐表示：「品質穩、價格便宜，這就是50嵐厲害的地方」、「東西水準一直保持在高點，比一堆網紅手搖便宜，誰不愛喝」、「品質穩定+相對便宜，50嵐最大優勢」、「20年前喝到現在水準都沒變過，價格也很平易近人，絕對是台灣數一數二很強的飲料店。」
各縣市口味不同！台南茶的魔手殺出血路 麻古北部人不愛喝
有趣的是，「LnData數據市集」也調查了全台灣各個縣市的手搖愛好度，雖然50嵐在整體稱霸，不過在縣市分布上還是有些微差距，像是北部地區，「麻古」皆不在北部各縣市的前五名內，不過在南部「麻古」在台南、高雄、屏東的消費佔比又拉高非常多，讓麻古在手搖市場得以位居第三名的寶座。
另外像是南部地區的台南，「茶的魔手」成功殺出一條血路，打敗50嵐以及麻古；不過50嵐又在雲林跟嘉義的手搖市場當中佔據霸主的地位；最後則是因為東部地區沒有50嵐，因此東部人依照縣市不同，最愛喝的分別是花蓮「鮮茶道」、宜蘭「清心」與台東「叮哥」，「LnData數據市集」透過數據分析做出「激飲狂潮專題」，讓民眾更加了解台灣手搖市場的變化，真的相當有趣！