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台灣手搖飲霸主公開！可不可、麻古輸它　內行都喝這間：水準太高

▲台灣人超愛喝手搖飲，尤其現在正值夏天，不少人每天都要來上一杯。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣人超愛喝手搖飲，尤其現在正值夏天，不少人每天都要來上一杯。（圖／記者蕭涵云攝）

記者張嘉哲/綜合報導

夏天氣溫高，不少人每天都要來上一杯手搖飲，台灣的飲料店品牌一間一間創立，除了老字號的手搖飲外，許多網紅自創品牌在近年都引起巨大討論度，像是得正、大茗、五桐號等等，然而老字號的「50嵐」、「清心福全」自然也沒有輸，一直在手搖界佔有一席之地。那麼現在的「手搖飲霸主」到底是哪一家？根據「LnData數據市集」做出的最新調查當中，「手搖飲霸主」仍然以「50嵐」在全台稱霸！

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近日影音創作者傑哥分享影片表示，發現「LnData數據市集」利用發票的數據研究出台灣前20大的熱門手搖店，其中第一名由老字號的「50嵐」奪下，市場占比24.3%；而亞軍則同樣也是老字號的「清心福全」，市場占比15.02%；最後季軍則是麻古茶坊，市場占比10.59%。

▲咀嚼控怎能不愛50嵐，現在連愛吃冰淇淋的民眾也不能放過。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「LnData數據市集」利用發票的數據研究出台灣前20大的熱門手搖店，其中第一名由老字號的「50嵐」奪下。（圖／記者蕭涵云攝）
至於第四名至第十名，依序分別是「可不可熟成紅茶（9.04%）」、「迷客夏（7.79%）」、「CoCo都可（5.69%）」、「茶的魔手（4.05%）」、「烏弄（3.07%）」、「一沐日（2.42%）」、「龜記（2.34%）」。

台灣手搖霸主「50嵐」已有30年歷史！被封「水準最高手搖店」

而說到50嵐相信大家早已不陌生，1994年由馬紹維創始於台南，至今已經有超過30年的歷史，全台有超過600家的分店。值得注意的是，經營的區域以北部、中部以及台南、高雄為主要的經營據點，而在宜花東部分則沒有門市加盟店，因此不少東部人都沒喝過50嵐的飲料。

即便已經有30年歷史，50嵐的高品質以及高水準備受好評，隨著新品牌在近年來勢洶洶，但只要網友討論到「台灣手搖飲推薦」，不少人還是會點名50嵐表示：「品質穩、價格便宜，這就是50嵐厲害的地方」、「東西水準一直保持在高點，比一堆網紅手搖便宜，誰不愛喝」、「品質穩定+相對便宜，50嵐最大優勢」、「20年前喝到現在水準都沒變過，價格也很平易近人，絕對是台灣數一數二很強的飲料店。」

▲50嵐懷舊神飲「芒果青」全面回歸，北部中杯50元、大杯60元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲50嵐在台灣創立已經有30年歷史，即便面對許多品牌強敵，仍然是台灣人最愛的手搖飲店！（圖／記者蕭涵云攝）
各縣市口味不同！台南茶的魔手殺出血路　麻古北部人不愛喝

有趣的是，「LnData數據市集」也調查了全台灣各個縣市的手搖愛好度，雖然50嵐在整體稱霸，不過在縣市分布上還是有些微差距，像是北部地區，「麻古」皆不在北部各縣市的前五名內，不過在南部「麻古」在台南、高雄、屏東的消費佔比又拉高非常多，讓麻古在手搖市場得以位居第三名的寶座。

另外像是南部地區的台南，「茶的魔手」成功殺出一條血路，打敗50嵐以及麻古；不過50嵐又在雲林跟嘉義的手搖市場當中佔據霸主的地位；最後則是因為東部地區沒有50嵐，因此東部人依照縣市不同，最愛喝的分別是花蓮「鮮茶道」、宜蘭「清心」與台東「叮哥」「LnData數據市集」透過數據分析做出「激飲狂潮專題」，讓民眾更加了解台灣手搖市場的變化，真的相當有趣！

▲麻古茶坊在Uber Eats上，2款手搖飲料「買一送一」。（圖／麻古茶坊提供）
▲麻古茶坊近幾年熱度也非常高，在南部地區較受歡迎！（圖／麻古茶坊提供）
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▲茶的魔手在台南市殺出血路！打敗50嵐以及麻古成為台南民眾最愛手搖飲。（圖/茶的魔手臉書）

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