川普轉頭躲過槍擊死劫　全因這一張「非法移民」圖表

影／29天進帳7640萬元！威尼斯試徵「入城費」　官民仍怒：失敗

▲義大利旅遊勝地威尼斯自4月25日起針對「一日遊」旅客開徵「入城費」，此計畫試辦到14日為止，這期間估算有45萬名旅客繳交入城費，收入總額達到約220萬歐元。（圖／美聯社／達志影像）
▲義大利旅遊勝地威尼斯自4月25日起針對「一日遊」旅客開徵「入城費」，此計畫試辦到14日為止，這期間估算有45萬名旅客繳交入城費，收入總額達到約220萬歐元。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

義大利旅遊勝地威尼斯自4月25日起針對「一日遊」旅客開徵「入城費」，此計畫試辦到14日為止，這期間估算有45萬名旅客繳交入城費，收入總額達到約220萬歐元（約台幣7640萬元）。儘管這筆費用看起來為城市帶來收入，當地官員也有意繼續執行，但也有反對聲音認為，這個計畫「徹底失敗」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，威尼斯當地政府自今年4月25至7月14日開始試行「入城費」計畫，在週末假日向一日遊遊客，每人收取5歐元（約新台幣173元）的費用。在過去2.5個月當中，總共實行了29天，據《美聯社》引述威尼斯提供的數據，有將近45萬名遊客支付了「入城費」，收入達到220萬歐元。

威尼斯官員表示，這筆錢將會用在城市的基本服務，除了運行系統的成本之外，也涵蓋了維護市容、清潔和降低生活成本的便民服務，且在滿是運河的威尼斯，這方面的開銷會更高。

尼斯觀光部門官員文圖里尼（Simone Venturini）表示，這項政策將繼續施行，收取的入城費用也將提高，可能將在2025年時提高至10歐元（約台幣347元）。

為什麼威尼斯要收入城費？

過去到訪威尼斯的遊客人滿為患，威尼斯以討論試行計劃許久，但因全球爆發新冠肺炎疫情，導致試行計劃延後。由於氣候變遷和遊客數量過多等因素，聯合國教科文組織（UNESCO）認為義大利政府的應對措施不足，曾警告要將威尼斯列入「瀕危世界遺產名錄」（List of World Heritage in Danger）。不過威尼斯決定試行該計畫後，UNESCO最終決定不列入「瀕危世界遺產名錄」，顯示出這項計畫獲得了會員國肯定。

▲由於氣候變遷和遊客數量過多等因素，聯合國教科文組織認為義大利政府的應對措施不足，曾警告要將威尼斯列入「瀕危世界遺產名錄」。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於氣候變遷和遊客數量過多等因素，聯合國教科文組織認為義大利政府的應對措施不足，曾警告要將威尼斯列入「瀕危世界遺產名錄」。（圖／美聯社／達志影像）
為何有聲音稱計畫「失敗」？

儘管入城費試行計劃為威尼斯帶來了220萬歐元的收入，但仍有不少民眾和政治人物反對收取入城費計畫，稱此計畫並未如預期般阻止旅客，旅客避開觀光高峰期，改在其他日子前往威尼斯，街道依舊被擠得水泄不通、水上計程車也擁擠不堪。

反對派市議員馬蒂尼（Giovanni Andrea Martini）指出，根據數據資料顯示，在試行計畫進行到第11天後，威尼斯每天平均接待7萬5000名旅客入城，比去年的3個指標性假期還要多出1萬人，「數據顯示，收入城費是失敗的舉措。」


全球首例！威尼斯今起徵收「入城費」　居民抗議：樂園才會收門票

架黑幕也沒用！她目擊陸客「挖洞」拍富士山　河口湖觀光公害難解

影／富士山迎登山季！開山首日逾1600人湧入　3大新制上路仍混亂

富士山人潮擠爆亂象叢生！當地政府7月起「啟用閘門」管制通行

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生