影／29天進帳7640萬元！威尼斯試徵「入城費」　官民仍怒：失敗

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威尼斯官員表示，這筆錢將會用在城市的基本服務，除了運行系統的成本之外，也涵蓋了維護市容、清潔和降低生活成本的便民服務，且在滿是運河的威尼斯，這方面的開銷會更高。
尼斯觀光部門官員文圖里尼（Simone Venturini）表示，這項政策將繼續施行，收取的入城費用也將提高，可能將在2025年時提高至10歐元（約台幣347元）。
為什麼威尼斯要收入城費？
過去到訪威尼斯的遊客人滿為患，威尼斯以討論試行計劃許久，但因全球爆發新冠肺炎疫情，導致試行計劃延後。由於氣候變遷和遊客數量過多等因素，聯合國教科文組織（UNESCO）認為義大利政府的應對措施不足，曾警告要將威尼斯列入「瀕危世界遺產名錄」（List of World Heritage in Danger）。不過威尼斯決定試行該計畫後，UNESCO最終決定不列入「瀕危世界遺產名錄」，顯示出這項計畫獲得了會員國肯定。
為何有聲音稱計畫「失敗」？
儘管入城費試行計劃為威尼斯帶來了220萬歐元的收入，但仍有不少民眾和政治人物反對收取入城費計畫，稱此計畫並未如預期般阻止旅客，旅客避開觀光高峰期，改在其他日子前往威尼斯，街道依舊被擠得水泄不通、水上計程車也擁擠不堪。
反對派市議員馬蒂尼（Giovanni Andrea Martini）指出，根據數據資料顯示，在試行計畫進行到第11天後，威尼斯每天平均接待7萬5000名旅客入城，比去年的3個指標性假期還要多出1萬人，「數據顯示，收入城費是失敗的舉措。」