今年3起百日咳家庭群聚　上週2對母子染疫！1月大男嬰仍未出院

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疾管署表示，上週新增的4例百日咳個案，包括北部1個月大男嬰及其40多歲母親、南部2個月大男嬰及其30多歲母親，其中北部1個月大男嬰、南部2個月大男嬰及其30多歲母親的發病日在6月中旬直至7月上旬，均有出現咳嗽、呼吸喘、流鼻涕、嗜睡等症狀，並於7月9日至7月15日確診，至於北部1個月大男嬰的40多歲母親，是經接觸者採檢後於7月8日確診，所幸其餘3名同住家人檢驗結果均為陰性。
疾管署提到，目前除了北部1個月大男嬰持續住院治療，其餘個案皆已出院，地方衛生單位均有安排相關接觸者採檢以及預防性投藥，另外回顧數據顯示，2019年至2023年同期百日咳病例數則為23、4、0、0、0例，每年累計病例數介於0例至32例，是以3個月含以下嬰兒占比51%最多，再來就是20歲以上病例占比36%次之，值得注意的是，今年病例相較去年同期來得更高。
疾管署指出，今年各大洲百日咳疫情均有升溫趨勢，又以歐洲、亞洲最為明顯，包括中國大陸、韓國、菲律賓皆有出現明顯疫情，而且4月、5月開始急速升高，尤以中國大陸最為嚴峻，僅在5月單月新增9.7萬例，截至今年累計24.8萬例，已達以往流行疫情的7倍，而在韓國則有2500餘例，同樣達到以往流行疫情的2.5倍。
疾管署表示，歐洲整體疫情亦有上升，3月病例數已達往年流行疫情水準，包括英國、瑞典、挪威近期疫情皆有上升，其中捷克有近1.8萬例最為嚴峻，另在美洲、美國累計有近6700例，亦較去年同期大幅增加，加拿大、巴西的部分州別疫情也有明顯上升，澳洲疫情上升並且累計1.2萬例，達到往年流行疫情水準。
疾管署說明，百日咳症狀初期類似感冒，民眾可能會因忽略症狀延遲就醫，進而傳染家人或其他接觸者，因此籲請民眾提高警覺，若有陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫、咳嗽後嘔吐等疑似症狀，就該及時就醫診斷，才能維護自身還有家人健康。
疾管署提醒，接種疫苗正是預防百日咳最有效的方法，目前我國提供嬰幼兒出生2個月、4個月、6個月、18個月，以及5歲至入小學以前的各個階段接種1劑百日咳相關疫苗，另外嬰幼兒感染多為照顧者或同住者，因此家長或家中年紀較大的兒童，務必注意咳嗽禮節以及呼吸道衛生，外出返家接觸嬰幼兒前先更衣洗手，避免帶嬰幼兒出入醫院、人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，就可降低感染風險。