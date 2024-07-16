2024夏季「橘子嘉年華」 進駐漫博！搶先送門票　抽iPad、MacBook

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「橘子嘉年華」自2020年起，每年春、夏打造多元形式的展會體驗，本次進駐漫博會將集結旗下人氣遊戲、ACGN電商平台「有閑購物」、多元支付工具「橘子支付」及全新漫畫小說內容平台「MOJOIN」、粉絲社群平台「hidol」等服務，以豐富的IP陣容打造以快樂為主軸的「造夢橘製所」。
主題展區召集經典遊戲《新楓之谷》、全新跨平台MMORPG《波拉西亞戰記》、療癒三消手遊《櫻桃小丸子元氣版》及原創IP《小橘編與柑姆的遊戲日常》進駐；有閑購物邀請人氣VTuber懶貓子、清音零零、黑銀夜鳥同樂；橘子支付打造漫博限定IP「水豚娘」首次亮相；原創作品則主打將翻拍影視作品的日下棗漫畫《三個不結婚的女人》、黃色書刊的黑色喜劇冒險漫畫《食屍鬼》、花於景80萬點閱的高人氣BL小說《叛逆玩家》，成為漫博會最歡樂的打卡地標。
搶先公開！漫畫小說內容平台「MOJOIN」及粉絲社群平台「hidol」初登場
橘子集團也將於橘子嘉年華首度公開兩大全新平台！漫畫小說內容平台「MOJOIN」集結原漫畫星、文學星近2千部作品，以全新面貌與讀者見面，7月22日搶先開站，並將帶來獨家人氣漫畫家謝東霖《妖怪五星好評》及跨域大作《肥羊重生後：無慾．無敵》嶄新TBF東離番外篇。
粉絲社群平台「hidol」也首次登場，集結圖文、音樂、影視娛樂等超人氣IP，目標打造創作者與粉絲互動的一站式平台，創造與偶像們的真實交流機會，這次更於橘子嘉年華展示「人氣漫畫原子少年」獨家商品，並邀請「FEniX」、「幽靈水晶」兩大話題偶像IP與粉絲近距離同樂，即日起可於雙平台下載「hidol」，拉近你與idol距離。
天天發放200張通行證 共赴「造夢橘製所」抽大獎
漫博門票天天送！「橘子嘉年華」線上活動即日起至7月24日搶先開跑，凡至活動官網輸入專屬邀請碼「Gamafun202419」，有機會抽中每日限量200張入場門票，每人每日皆有1次抽獎機會，活動期間天天登陸天天抽。
此外，7月25日至29日漫博會期間，只要到「造夢橘製所」挑戰關卡任務蒐集快樂密技，即可參加抽獎，有機會贏得全新iPad第十代、MacBook等多項大獎。
🟡2024「夏季橘子嘉年華」造夢橘製所GamaniaDreamland活動資訊
◾活動官網：https://bean.fun/AUCcx
◾線上活動：即日起至2024年7月24日
◾線下展區：2024年7月25日至7月29日
◾活動地點：台北世貿展覽一館（台北市信義區信義路五段5號）