新竹可不可出包！女員工自豪「很努力上班」 半年後竟害分店倒閉
可不可新竹關埔分店在14日晚間爆發「加料風波」，女店員不滿客人打烊前點單製作飲料時，吐口水並徒手挖珍珠，一旁同事還擔任攝影師將過程拍下，影片放上網路後隨即引爆熱議。隨後更有民眾挖出，這位「女員工」曾與可不可官方小編互動，自豪「很努力上班」，怎料半年後竟然成為分店倒閉的導火線。
記者潘毅／綜合報導
回顧本次事件，新竹可不可關埔分店在14日晚間9點半時，店內準備結束營業，店員正在執行清潔作業時，突然又收到了客人的訂單，只好停下收拾工作，再度拿出材料製作飲料，但這也讓店員充滿怒氣，直接對著鏡頭喊：「X的，打烊前訂是不是，加料」，先吐了一口口水在手上，隨後用手伸進裝有配料的容器，徒手抓的方式放進客人的紙杯中。
影片瞬間在網路掀起瘋傳，可不可總公司也立刻在15日晚間發出聲明，表示即刻對關埔分店勒令停業並永久終止加盟合作關係，並將追究所有法律責任。
加料女店員害慘分店！半年前才喊「很努力上班」
本次惹出加料風波的女店員，事後社群也遭起底，女店員也發出道歉聲明「很抱歉造成今天觀感不佳和食安問題。」
更有網友翻出，加料女店員曾在半年前與可不可小編在Threads上開心互動，女店員先是發文「可不可會理可不可員工嗎？」沒想到竟然成功召喚官方小編回應：「我很努力，你們有努力嗎」，讓女店員相當開心：「我今天也很努力上班耶！」
沒想到過了半年後，卻因為女店員打烊前的一時衝動，導致分店收攤倒閉，當時「很努力上班」的一番話也成為最無奈寫照。