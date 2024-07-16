早餐店遇對手！7-11咖啡搭早餐「50元有找」 拿鐵30元、美式20元
7-11炎熱夏季幫消暑！明（17）日起推出限定早餐優惠，門市購買指定三明治／貝果／大亨堡系列任一品項，加20元喝大杯美式、30元喝大杯拿鐵，搭配熱銷的巧達起司貝果加美式，相當於免50元開吃；還有7月18日起APP「LUCKY 777」寄杯優惠，包括特大杯美式21杯、特大杯拿鐵16杯、精品馥芮白10杯、現萃茶20杯任選一組都是777元。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11自7月17日至8月20日推出指定三明治／貝果／大亨堡系列人氣商品，只要到門市購買任一品項，加20元享大杯美式咖啡、加30元有大杯拿鐵，冰熱皆可任選，讓消費者以銅板價享有美味超值組合。其中，7-11強力推薦熱銷的巧達起司貝果加20元搭配CITY CAFE大杯美式組合，整組不到50元，超佛價格比拼巷口早餐店。
除此之外，歡慶「世界熱狗日」，即日起至7月23日購買大亨堡／熱狗任選2件加贈OPENPOINT點數7點。APP行動隨時取也推出新一波寄杯優惠，自7月18日起至23日，多款咖啡飲品組合特價777元。
📍APP｜7月18日起至7月16日
◾特大杯美式21杯777元，62折（原價60元、特價37元）
◾特大杯拿鐵16杯777元，7折（原價70元、49元）
◾大杯精品馥芮白10杯777元，65折（120元、特價78元）
◾一顆檸檬紅茶、一顆檸檬青茶20杯777元，65折（原價60元、特價39元）
◾香橙果纖風味系列冰飲 (氣泡咖啡/冰茶/氣泡凍飲) 7杯組 400元，68折（原價85元、特價58元）
此外，全家APP今（16）日起有隨買跨店取搶優惠券，芒果優格雪糕、愛之味分解茶、無糖口香糖買一送一快搶！
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜7月15日至7月19日
◾NISEKO芒果優格雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾愛之味分解茶雙纖麥茶買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾潔淨無糖口香糖薄荷口味1送1，5折（原價23元、特價12元）