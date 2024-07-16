今日軍武／曾擊落共機！空軍花4.5億元更新響尾蛇飛彈推進火箭　

我是廣告 請繼續往下閱讀
在兩次大戰期間，人類空戰主要透過機砲擊落對手，美國在二戰後因而開始研發飛彈取代機砲作為空戰新武器。響尾蛇飛彈以紅外線導引方式追蹤發動機產生的熱源，類似蛇類靠著身上的紅外線感覺器官找尋獵物而得名。響尾蛇飛彈1950年代初期研發，1953年9月試射成功，1956年進入美軍服役，但是韓戰在1953年7月已經簽署停戰協議，所以沒有機會上朝鮮戰場做實戰驗證。反而是美軍提供的AIM-9B響尾蛇飛彈在台海空戰中派上用場。
AIM-9B屬於第一代響尾蛇飛彈，射程僅2公里。民國47年（1958年）8月23日傍晚6點30分，共軍對金門各島發動猛烈砲擊，爆發823砲戰。早在823砲戰前幾個星期，國軍就與共軍米格機爆發多次空戰，美國因而秘密軍援剛服役的AIM-9B響尾蛇飛彈，部署於新竹基地第11大隊，當時20架F-86F軍刀機經過改裝，每架能夠掛載2枚響尾蛇飛彈。
1958年924溫州灣空戰中，新竹基地第11大隊第44中隊長李叔元中校發射AIM-9B響尾蛇飛彈擊落敵機，首創空戰史上飛彈擊落敵機記錄。當年國軍宣稱擊落共軍9架殲五（中國大陸版MiG-17）戰機，共軍方面則稱有4架軍機遭擊落。
1965年越戰期間問世的AIM-9C型，屬於第二代的響尾蛇飛彈，具有較敏感的尋標頭，但仍有高空光譜的辨識和過濾性能不足缺點；之後推出依序自AIM-9D／-9J／-9N，1970年代推出AIM-9P／-9P4型，是西方世界最普遍的短程空對空飛彈。AIM-9J開始的型號射程已達18公里，AIM-9P系列生產量超過2萬枚，也是我國空軍現役主力空對空飛彈。
AIM-9X飛彈 具備離軸發射攻擊能力
響尾蛇飛彈一戰成名，成為西方世界最暢銷、實戰經驗最豐富短程空對空飛彈，製造商雷神公司研發出第五代響尾蛇飛彈-AIM-9X，於2003年具備初始戰力。
AIM-9X以AIM-9M的固態推進火箭與彈頭為基礎，配合全新設計紅外線影像尋標頭與導引系統，搭配縮小的彈翼使空氣阻力更低，新控制面與燃氣舵等，可以說是全新設計、新世代的響尾蛇飛彈，搭配一頂要價千萬元的「聯合頭盔瞄準系統」（JHMCS），即便目標超過飛彈尋標頭的搜索範圍，也可以直接發射，增加飛官在空戰瞄準時的可鎖定空域，具備可離軸發射攻擊能力，等於是飛行員「看到哪、打到哪」，堪稱最強短程空對空飛彈。
2015年雷神公司推出AIM-9X BlockII或稱為AIM-9X-2，與AIM-9X Block I最大提升處為採用與AIM-120先進中程空對空飛彈一樣的資料鏈，具有「發射後再鎖定」（Lock-On After Launch）能力，可以讓F-35、F-22等隱形戰機避免打開彈艙發射準備時間過長，增加被雷達偵測的機率。空軍已於2023年初與美國在台協會（AIT）簽約，採購100枚AIM-9X BlockII飛彈，預計2030年前交付完畢，日後將供新購的F-16V戰機使用。