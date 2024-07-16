愛立信預期2029年全球5G用戶上看56億　台灣+東北亞突破18億

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在亞太地區的先進市場，包含日本、中國、南韓和新加坡，皆已提供基於5G獨立組網（SA）的服務。SA架構提供更大的靈活性、可擴展性並支援新服務和應用的發展，使電信商能夠為不同的應用案例訂製網路切片。周大企指出，目前行動通訊服務主要是基於NSA為主的盡力而為（best-effort）模式，相信透過5G SA網路的部署能進一步創造差異化服務，為消費及企業用戶帶來新價值，並為電信商創造新營收。
愛立信提到，固定無線接入（FWA）作為全球電信營運商（CSP）5G應用中的一項關鍵案例，目前僅次於增強型行動寬頻（eMBB）。在過去一年中，提供FWA服務的電信商數量大幅增加。截至2024年4月，在《行動趨勢報告》調查的全球310家電信商中，有241家提供FWA服務，其中有128家（約占總數的53%）提供5G FWA服務，較2023年同期成長12%，成長率為29%。
由於下行鏈路和上行鏈路的數據參數與有線寬頻或光纖網路不相上下，5G FWA具備的速度、資料處理和低延遲能力，使電信商能夠向市場提供按網速收費的資費方案。目前，全球有40%電信商提供按網速收費的5G FWA方案服務，該數量在過去一年中成長了近50%。
報告指出，全球目前約有300家電信商提供5G服務，其中約50家已推出5G獨立組網（SA）服務。目前全球5G用戶數持續成長，2024年第1季，全球5G用戶數約新增1.6億，用戶總數突破17億，預計2024年全年將新增近6億用戶。研究人員預測， 2029年末5G用戶數將接近56億，除中國外全球5G人口覆蓋率預期增加一倍，從2023年末的40%提高至2029年末的80%，屆時5G用戶數將占行動用戶總數約6成。
從地區來看，預計2029年底，北美地區的5G用戶數將占用戶總數的90%（4.3億），印度的5G用戶數則將從2023年底的1.19億（約占該國行動用戶總數的10%）成長至約8.4億（占用戶總數的65%）。台灣5G開台已屆滿四年，根據NCC最新統計，台灣5G用戶數已突破900萬，預計到2029年底，5G將成為主流的行動接取技術，包含台灣在內的東北亞5G用戶數將達18億。