今起7-11拿鐵買一送一！寄杯5折只剩今天　全家芒果冰淇淋買1送1

天氣預報／出門帶傘！今大台北飆破37度　「午後雷陣雨範圍」曝光

▲今（17）日全台各地高溫炎熱，大台北及中南部地區有攝氏37度以上高溫發生的機率。（圖／記者葉政勳攝）
▲今（17）日全台各地高溫炎熱，大台北及中南部地區有攝氏37度以上高溫發生的機率。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

中央氣象署指出，今（17）日全台各地高溫炎熱，大台北及中南部地區有攝氏37度以上高溫發生的機率，氣象署也發布「高溫資訊」，台灣各地晴到多雲，東南部、恆春半島及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，午後桃園以北、嘉義以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨發生的機率。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對民眾關心的颱風消息，氣象署預報員黃恩鴻說明，目前南海至菲律賓東方海面處於「大低壓帶」，低壓帶的環境不穩定，配合海水溫度，很適合熱帶系統發展，預估週末之後，太平洋高壓位置會往北移動，下方的雲系也會慢慢往北向台灣靠近，屆時就會對台灣天氣造成影響，不過都是下週之後的預報，氣象署會持續觀察並更新颱風動態。

▲未來幾天仍有明顯的午後雷陣雨，週日南方雲系北移，降雨範圍更加廣泛。（圖／中央氣象署提供）
▲未來幾天仍有明顯的午後雷陣雨，週日南方雲系北移，降雨範圍更加廣泛。（圖／中央氣象署提供）
⚠️今日（7/17）高溫警戒範圍
📍高溫紅色燈號：新北市、屏東縣、臺東縣
📍高溫橙色38燈號：臺北市、嘉義縣、臺南市
📍高溫橙色36燈號：桃園市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、高雄市、宜蘭縣
📍高溫黃色燈號：花蓮縣、澎湖縣、金門縣

🟡今日（7/17）各地天氣概況

🟡北台灣
📍台北市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏28至37度
📍新北市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏28至36度
📍桃園市：晴時多雲，降雨機率20％ ，氣溫攝氏28至36度

🟡中台灣天氣
📍台中市：晴時多雲，降雨機率20％ ，氣溫攝氏28至36度

🟡南台灣天氣
📍台南市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏29至35度
📍高雄市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏30至35度

🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏27至33度

颱風季要來了嗎？氣象署：週末後「熱低壓、颱風」將接二連三生成

台灣身邊「3颱風」醞釀！週末恐接力生成　氣象專家：強度都不弱

7月至今「最熱城市」出爐了！台南沒拿冠軍　第一名飆37度成日常

天氣預報／好熱！今18縣市「高溫警戒」　午後2地區雷雨下最兇

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選