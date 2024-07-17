天氣預報／出門帶傘！今大台北飆破37度 「午後雷陣雨範圍」曝光
中央氣象署指出，今（17）日全台各地高溫炎熱，大台北及中南部地區有攝氏37度以上高溫發生的機率，氣象署也發布「高溫資訊」，台灣各地晴到多雲，東南部、恆春半島及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，午後桃園以北、嘉義以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨發生的機率。
記者張志浩／綜合報導
針對民眾關心的颱風消息，氣象署預報員黃恩鴻說明，目前南海至菲律賓東方海面處於「大低壓帶」，低壓帶的環境不穩定，配合海水溫度，很適合熱帶系統發展，預估週末之後，太平洋高壓位置會往北移動，下方的雲系也會慢慢往北向台灣靠近，屆時就會對台灣天氣造成影響，不過都是下週之後的預報，氣象署會持續觀察並更新颱風動態。
⚠️今日（7/17）高溫警戒範圍
📍高溫紅色燈號：新北市、屏東縣、臺東縣
📍高溫橙色38燈號：臺北市、嘉義縣、臺南市
📍高溫橙色36燈號：桃園市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、高雄市、宜蘭縣
📍高溫黃色燈號：花蓮縣、澎湖縣、金門縣
🟡今日（7/17）各地天氣概況
🟡北台灣
📍台北市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏28至37度
📍新北市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏28至36度
📍桃園市：晴時多雲，降雨機率20％ ，氣溫攝氏28至36度
🟡中台灣天氣
📍台中市：晴時多雲，降雨機率20％ ，氣溫攝氏28至36度
🟡南台灣天氣
📍台南市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏29至35度
📍高雄市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏30至35度
🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏27至33度