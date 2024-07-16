米列希安們集合！《新瑪奇》台北限定主題店登場　活動內容整理

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期間限定主題店可愛登場 特製餐點、限量精美特典及專屬打卡任務等你解鎖
即日起至8月30日，《新瑪奇》期間限定主題店將於KIRABASE西門基地（台北市萬華區武昌街二段77號3樓）閃亮登場，以Fantasy Life為主題，展現愛爾琳世界無拘無束、休閒自在的超Chill氛圍！主題店以人氣角色娜歐、蘿晚、羅西尼、伊魯夏、香氛熊熊、潘、露娜、露露為設計主軸，並結合角色的特質與喜好，特別打造2款主餐、4款飲料以及2款甜點等極具特色的專屬餐點，好看又好拍！特製餐點如下：
🟡以人氣角色娜歐及羅西尼特製的主餐「娜歐要你必勝的元氣豬排飯」、「羅西尼首次公開的私藏料理」
🟡以超萌瑪奇夥伴作為解渴靈感的飲料「香氛熊熊奶蓋咖啡」、「露娜的帽子把戲」、「偷拔了伊魯夏的葡萄味喵毛」、「布蘿妮的通體舒暢重生藥水」
🟡午後不可少、一路甜到心坎裡的甜點「潘的蓬蓬羊毛蛋糕」、「蘿晚的透心涼秘密」
除了可以在《新瑪奇》經典角色圍繞的環境享用特製餐點外，還有限量精美好禮及專屬任務等待玩家解鎖！只要來店用餐即贈精美特典，購買合作餐點將隨機附贈餐插牌、紙杯墊、紙吸管套；而消費滿NT$500更加贈精緻收藏卡乙張，活動可累贈，共計8款卡面等玩家來蒐集！此外，完成現場任一專屬拍照打卡任務，還能再獲得精美明信片乙張，共計四款，每一款都超級好看！
🟡【任務A】出示《新瑪奇》與《KIRABASE》官方粉絲專頁按讚頁面
🟡【任務B】分享合作貼文，並標記《新瑪奇》與《KIRABASE》官方粉絲專頁
除了線下與玩家相見，《新瑪奇》遊戲中也迎來重磅更新，更多精采劇情等待玩家體驗！
🟡G26主線更新：命運之風
睽違三年半，主線劇情再次迎接全新章節！面對冥帝亞斯的命運終結，與全新虛擬角色「愛爾琳傭兵團」狄克倫、夏普拉、艾涅攜手對抗神獸，並解開前傭兵團成員黛迦的秘密，面對世界末日的衝擊，不再接受命運中的神諭，踏出邁向自由的第一步！劇情進行過程會面臨不同選擇，最終將依據玩家所做選擇獲得不同的專屬稱號。
🟡夏季限定活動：FreeSeason炎炎夏日的燃燒
即日起至9月12日火熱展開，多項自選增益、免費服務，以及周末限定的登入支援物品獎勵，還可於活動商店兌換全新時裝「王蛇詭計」及「毒蛇詭計」系列服飾，愛爾琳傭兵團等你來加入 ! 活動亮點資訊羅列如下：
📍美容幣外型變更、英雄重生、修理費、租借寵物、物品欄、凱爾特武器，限時免費！
📍每周登入即可領取重生藥水及活動硬幣，周末更可免費獲取細工、魔力賦予保護藥水、精靈形象變換欄位擴充券等不同獎勵
📍周末魔力賦予成功率、回音石升級成功機率、生產成功率、煉金術成功率增加10%；星辰等級上升機率、特殊改造成功率、象徵強化機率提升5%
📍活動期間發送之活動硬幣可用於兌換全新時裝「王蛇詭計」及「毒蛇詭計」系列服飾