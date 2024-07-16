家長注意了！孩子書包「流行1小物」太危險 幼教師：難防有心人
炎熱的暑假才剛剛到來，等到9月份就有一批小朋友進入新學校，家長也忙著幫忙添購相關用品。近期在媽媽社群上，更掀起一陣團購「姓名飄帶」的風潮，可以掛在書包上，讓孩子不會跟同學的包搞混。不過卻有幼教老師出聲提醒，認為孩子的包包掛上姓名飄帶「難防有心人」，原因也讓許多媽媽立刻產生警覺性。
記者潘毅／綜合報導
一名幼教老師在社群平台Threads撰文分享，最近一直看到有家長開始在替孩童準備開學用品，更有部分家長在團購「姓名飄帶」，但老師卻覺得這東西很危險，「因為走在路上，大家都可以藉由飄帶去叫你的小孩名字，我也不想擋人財路，但是這個真的很危險」。若有不懷好意的人向孩童說自己是爸爸或媽媽的朋友，較無防備的孩童很有可能相信了，因此身陷險境，因為「壞人不會嫌小孩太小」。
對此，幼教老師也提出了折衷辦法「如果要辨認書包可以掛吊飾就好了！」並提到自己目前任職的學校，也會將書包名牌部分做遮蔽，剩下班級圖案+座號，或是只寫姓氏而已。
示警文曝光後，也吸引許多家長回應，「還有穿制服也是，我以前都不明白媽媽為什麼那麼不喜歡我們放學之後穿著校服在外面，後來自己當媽媽才知道了！」、「我是幼稚園行政，也建議小朋友的東西不用寫到全名」、「我真沒想到這個問題欸…我要來好好檢視一下孩子的東西了」、「之前有看過小學生放學回家，被陌生人從水壺上姓名貼看到名字而叫住，假裝父母請他來接，所幸有鄰居經過關心了一下陌生人是誰，對方才心虛跑掉」。此外，也有其他幼兒園同業回應：「我們幼兒園是學校會做一個名牌，但是放學時會收入書包內。」