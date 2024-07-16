旗津風箏節7/20登場 高市府呼籲：搭渡輪最便利、千萬別開車
「2024旗津風箏節暨氣墊水樂園」活動將於7月20日起連續二週的星期六日登場。現場除了有各式主題風箏展演，還有高雄熊風箏DIY彩繪、風箏施放及可愛造型拍拍樂等親子體驗活動。市長陳其邁表示，今年旗津風箏節除了多種主題風箏，氣墊水樂園也延長開放至晚上8點，歡迎大家搭乘渡輪前往，盡情享受高雄的熱情，快樂遊旗津。
記者黃文德／高雄報導
高市府觀光局長高閔琳表示，今年旗津風箏節規劃「海洋派對」及「旗津玩很大」主題風箏展演。首週「海洋派對」由12米高雄熊領軍，帶領鯨魚、魟魚、章魚、螃蟹等各式海洋生物遨遊旗津天空，第二週「旗津玩很大」，多樣大型軟體風箏，將旗津天空化身美麗樂園。傍晚開始還有佛光山寺的祥龍燈及夜光風箏、雙週日晚上有精彩的火舞表演，從早到晚都好玩。此外，氣墊水樂園將黃色小鴨展演期間最受歡迎的黃色球池變身為戲水球池，更延長氣墊水樂園活動時間至晚上8點。
交通局說明，為避免過多車流湧入導致周邊交通壅塞，自7月20日至7月28日連續二週的六日，視活動當日車流及旗津地區停車位狀況，實施四階段彈性交通管制。
交通局指出，離場車流疏導，規劃踩風大道(污水處理廠至旗津一路段)機動開放南下小客車單行疏導措施，以減緩離場車流壅塞情形。建議市民及遊客搭乘捷運至橘線O1哈瑪星或輕軌至C14哈瑪星出站至鼓山輪渡站，再轉乘渡輪抵達旗津輪渡站，步行至活動會場。
為提升渡輪輸運效率，降低遊客候船時間，活動期間將比照連續假期實施燃油機車登船管制，活動期間週六日11時至19時，管制一般遊客騎乘的燃油機車(旗津居民、電動機車及自行車除外)，以提升旅運服務品質，再次呼籲，因為旗津島內車位有限，千萬別開車來！
觀光局提醒，活動期間渡輪班次加密外，也會於旗津區內安排定點接駁服務，想參加風箏節及氣墊水樂園活動的民眾多利用大眾運輸，避免過多車流導致壅塞。