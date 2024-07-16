佩甄為10萬脫了！硬著頭皮拍「全裸寫真」 拍完雜誌社卻倒了
藝人佩甄在演藝圈打拚多年碰過不少奇怪的事，近來在節目分享自己過去的賺錢甘苦談，討論「搶當人生勝利組！坐擁高質感生活不是夢？！」主題，她透露自己曾為了幫某位大姐的忙去拍雜誌寫真，要全裸三點不露，沒想到拍完雜誌社就倒了，說好的10萬也沒拿到，讓她感到十分無奈。
記者吳昕蓓／綜合報導
佩甄在節目《甄心分享小琳噹》分享，自己年輕時曾為了幫某位大姊的忙，去拍雜誌全裸寫真，她想說忍一下可以拿10萬也不錯，但一去拍就不是很舒服還覺得想哭，由於現場很多男生，當時又搭上世足賽，他們把足球黏在她身上遮掩，還要她做出一些奇怪的姿勢。
當時雜誌社信誓旦旦表示：「放心啦！會讓妳挑照片」，事後照片雖然挑好了，卻因為雜誌社倒閉，辛苦拍的照片全無法見光，導致佩甄一毛錢都沒拿到！沈玉琳在一旁笑虧，「說不定雜誌社還會認為是被妳拍倒的。」佩甄也不甘示弱反擊，「所以我才說我不要脫比較好！」
沈玉琳也分享，他之前因為缺錢，任何通告都接。有一次被找去拍胸口碎大石的小短劇。當時他飾演氣功師父，被要求躺在地上，胸口放五片瓦片，要被張克帆拿保齡球從將近一層樓高度往下砸，沈玉琳笑說：「張克帆的壓力應該也很大，萬一保齡球準頭不對，砸到頭會出人命，等於是以石擊卵。」最後當球砸下來時，他頓時感覺胸口很悶，暫時無法呼吸，事後還請媽媽寄一箱運功散來給他養身。