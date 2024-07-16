大象體操貝斯手凱婷出車禍！3場演唱會緊急喊卡：深感抱歉
樂團「大象體操」上個月底在第35屆金曲獎奪得評審團獎，近來也將展開「世界THE WORLD」巡迴演出。沒想到今（16）日稍早他們宣布，7月下旬3場演唱會需要延期，因為貝斯手凱婷發生車禍，要好好靜養2週。許多粉絲得知後非常驚訝也不捨，紛紛獻上祝福，「希望凱婷早日康復，大家都要平安健康」、「希望凱婷平安，趕快康復」。
記者朱祖儀／綜合報導
大象體操在臉書粉絲團透露，凱婷在15日發生車禍事故，送醫診斷後，發現她左鎖骨骨折以及左腳踝部鈍挫傷，醫師評估後建議凱婷需暫時靜養2週觀察傷勢。目前凱婷已經平安返家，由家人悉心照顧，不過因為她需要休息，無法上台演出，因此7月19日新竹彌聲Mixing Studio、20日台中Legacy Taichung、26日高雄LIVE WAREHOUSE的巡迴場次將延期。
對於場次時間異動，大象體操也致歉表示，「事故意外導致演出臨時異動，造成購票觀眾、相關工作人員不便，大象體操團員深感抱歉，團隊已與場館、售票系統，討論延期日期與票務配套方案。」並稱觀看上述場次、需要現場領取「大象體操十週年紀念公仔」的觀眾，他們將會主動聯繫，說明後續處理方式，希望大家可以留意電子信箱，同時提供退票、退款方法。
大象體操日前才在第35屆金曲獎頒獎典禮上奪下評審團獎，由評審團主席陳子鴻親自頒發，他稱讚大象體操的專輯讓世界看見台灣，「一步一腳印走向世界，不受框架限制，並融合音樂元素、堅守創意，傳達希望的音樂訊息」；當時凱婷也上台發表感言開心表示，他們到各地演出時都會喊「我們來自台灣」，獲得台下一片掌聲。