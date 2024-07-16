立法院朝野共識「健保點值1點0.95元」　八大醫事團體聲明3訴求

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對立法院朝野黨團協商結果，台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會、台灣醫學中心協會、中華民國區域醫院協會、台灣社區醫院協會、中華民國醫師公會全聯會、中華民國護理師護士公會全聯會組成的八大醫事團體發聲，指出全民健康保險1995年實施以來，每年平均健保總額成長率14.5%，但在論量計酬制度架構之下，造成醫療費用增加。
八大醫事團體表示，2002年政府實施健保總額預算制度，以求控制財務穩定、減少調漲保費壓力，不過實施健保總額預算制度後以來，健保每年平均成長率只有4.5%，然而人口老化、新藥新科技引進的速度、門診利用率上升等需求成長率，遠高於總額成長率。
八大醫事團體指出，回顧22年以來，健保預算與需求的缺口就是透過降低點值去平衡財務，醫療機構、醫事人員承擔全部預算與需求之間的缺口，導致薪資停滯不前、點值下降、醫療本業的獲利率減少，在這2年已撐不住，才會導致疫後包括醫護人力出走、缺藥缺點滴、急診壅塞等醫療現況，這是系統性的問題，亟待解決。
八大醫事團體認為，醫療院所與一般產業特性不同，台灣各個醫院的健保收入約佔80%，收費標準受到衛生主管機關管制，但因受限全民健保總額預算天花板，限縮醫療健保收入來源之下，無法跟隨其他產業透過漲價、轉嫁等方式填補虧損，而且在近5年面臨通貨膨脹、成本上漲，除了醫事人員長期低薪出走、新藥以及癌症藥物延遲進入台灣，鄰近國家日本癌症新藥平均66天納入健保，台灣卻要等待700天以上，而且僅有3分之1的適應症可以納入健保，這些都是醫療投入不足所造成的現象。
八大醫事團體說明，醫界去年倡議「醫療支出是投資不是成本」持續與政府、立法院各個黨團溝通，呼籲政府帶頭增加健康投資，提高醫療機構財務韌性，而後逐漸聚焦「修法保障健保點值每點0.95元或1元」，包括各大醫院院長、醫界學協會代表、立法委員均有認同保障健保點值的必要性與合理性。
八大醫事團體提到，感謝國民黨團理解醫護人員低薪以及醫界經營困境，最早提出保障健保點值的《全民健康保險法》第62條修正草案，引起社會各界、醫界以及立法院委員的討論與高度重視健保變革議題，民眾黨呼應健保總額預算制度改革的必要性，而在溝通協調過程當中，醫界亦能理解民進黨以及行政部門，對於保障健保點值「1點1元」的壓力，可能導致短期內必須調高健保費率等，
八大醫事團體期許，立法院委員持續督促行政部門落實今日立法院院會主決議「改善醫療環境，維護醫事人員專業權益，衛生福利部應進行健保改革具體措施，於114年6月30日前達到平均點值一點0.95元，以維護全國醫事人員權益」，並且呼籲各個黨團持續正視醫界3大訴求，包括保障健保點值、醫護人員加薪、提高健保總額成長率。
八大醫事團體坦言，立法院今日通過的主決議雖然與醫界的期待存在些許落差，但也呼應總統賴清德對點值修法的看法，以此凝聚民意機關、立法院委員相挺醫界的共識以及對於行政機關監督，幫助醫護人員加薪、保障健保點值以及提高總額成長率，提高醫療機構財務韌性，達到健保永續經營，早日實踐健康台灣的願景。