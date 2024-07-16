剛獲選就放話！范斯：川普想「專注中國威脅」 欲速結束俄烏戰爭
美國前總統川普在受槍擊未遂後，於共和黨全國代表大會宣布副手人選為俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance），而范斯在以「共和黨副總統提名人」身份接受的第一場電視訪問上就稱，中國是美國的「最大威脅」，川普當選後將加速推動莫斯科與基輔的談判，讓美國「能夠專注真正的問題—中國」。
國際中心楊智傑／綜合報導
美國共和黨全國代表大會15日於威斯康辛州的密爾瓦基登場，這場大會第一天前總統川普包著紗布進場，正式欽點范斯作為其搭擋，若川普成功當選，39歲的范斯將成為史上最年輕的副總統之一。受川普青睞的范斯當晚也以「副總統提名人」身份接受《福斯新聞》主持人漢尼提（Sean Hannity）的訪問，提及自己和川普若當選的政策規劃。
范斯在被問及俄烏戰爭時，他明確表示「中國是美國的最大威脅」，而人們的注意力因俄烏戰爭而有所轉移，他稱川普（若當選）將和莫斯科當局與基輔當局談判，將戰爭快速結束，「以便美國可以專注於真正的問題，也就是中國」。
此外，曾批評川普是「美國希特勒」、「白痴」的范斯也藉這個機會坦言自己錯了，並且不會逃避這段過往，他稱2016年時自己對川普感到懷疑，但川普改變了他的想法，也改變了很多美國人的想法，相信看到川普的執政結果，「現在還有誰能有所懷疑？」