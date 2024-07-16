快訊／可不可總公司確定提告！「加料」女員工、新竹關埔店都慘了

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對此，可不可總公司已於15日晚間緊急發出聲明，強調已與分店解約，也將追究所有法律責任。在可不可總公司發出聲明後，女店員本人也在社群發文「很抱歉做出這種事情來，導致可不可店家暫停營業，公司也已對我們進行處罰，不管是拍影片的還是影片本人，我們也都受罰了，很抱歉造成今天觀感不佳和食安問題。」
但此時的道歉，顯然無法挽回受損商譽，可不可總公司在今（16）日晚間發出正式法律事務所聲明書，確定會針對新竹關埔店（宸新商行）及相關員工進行法律責任追究。
完整聲明如下
針對新竹關埔分店員工個人不當行為，除昨日官方聲明公告外，總部已於今日完成以下相關事項，同步進行以下公告說明：
消費者關懷
今日中午已由總部營運督導聯繫上當事消費者，除協助訂單款項退費外，也會持續追蹤訂購者身心狀態，後續待事主時間許可，會再主動進行關懷及拜訪。
法律追究
關於新竹關埔店(宸新商行)及相關員工對本公司商譽所造成之損害，本公司已委任群策法律事務所林孟毅律師、王楫豐律師處理，進入正式訴訟程序追究所有相關責任。
我們相信只有每一位員工及合作夥伴共同努力，才能真正保障食品安全並維護公司商譽，請大家引以為戒，時刻保持警惕，切實履行食品安全責任。
可不可熟成紅茶(永醇誠股份有限公司)將與消費者站在同一陣線，持續並致力於為消費者提供安全、健康的飲品。