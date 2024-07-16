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快訊／可不可總公司確定提告！「加料」女員工、新竹關埔店都慘了

▲可不可新竹關埔分店女店員不滿客人打烊前還下單訂飲料，結果直接對著珍珠吐口水。（圖／翻攝畫面）
▲可不可新竹關埔分店女店員不滿客人打烊前還下單訂飲料，結果直接對著珍珠吐口水。（圖／翻攝畫面）

記者潘毅／綜合報導

知名手搖飲品牌可不可熟成紅茶，7 月 14 日晚間新竹關埔分店女店員不滿客人打烊前還下單訂飲料，結果直接對著珍珠吐口水，並用手挖珍珠，影片曝光引爆社會譁然。對此，可不可總公司今（16）日晚間正式確定會對加料女員工、新竹關埔店提告，追究相關法律責任。

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回顧本次事件，新竹可不可關埔分店在14日晚間9點半時，店員已經在準備收店，沒想到此時又有外送訂單進來，讓女店員心生怨氣，直接在製作飲料時惡搞，不僅徒手抓起容器內的白玉珍珠，還對其吐口水，直接放進客人的杯中，影片發上網路，事件輿論瞬間引爆。

▲官方曝光「可不可熟成紅茶總部工作規範」，證實新竹關埔分店女店員不只美甲還佩戴飾品「確實違規」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲可不可總公司今（16）日晚間正式確定會對加料女員工、新竹關埔店提告，追究相關法律責任。（圖／記者蕭涵云攝）
對此，可不可總公司已於15日晚間緊急發出聲明，強調已與分店解約，也將追究所有法律責任。在可不可總公司發出聲明後，女店員本人也在社群發文「很抱歉做出這種事情來，導致可不可店家暫停營業，公司也已對我們進行處罰，不管是拍影片的還是影片本人，我們也都受罰了，很抱歉造成今天觀感不佳和食安問題。」

但此時的道歉，顯然無法挽回受損商譽，可不可總公司在今（16）日晚間發出正式法律事務所聲明書，確定會針對新竹關埔店（宸新商行）及相關員工進行法律責任追究。

▲可不可總公司在今（16）日晚間發出正式法律事務所聲明書。（圖／可不可臉書）
▲可不可總公司在今（16）日晚間發出正式法律事務所聲明書。（圖／可不可臉書）
完整聲明如下

針對新竹關埔分店員工個人不當行為，除昨日官方聲明公告外，總部已於今日完成以下相關事項，同步進行以下公告說明：

消費者關懷 
今日中午已由總部營運督導聯繫上當事消費者，除協助訂單款項退費外，也會持續追蹤訂購者身心狀態，後續待事主時間許可，會再主動進行關懷及拜訪。

法律追究 
關於新竹關埔店(宸新商行)及相關員工對本公司商譽所造成之損害，本公司已委任群策法律事務所林孟毅律師、王楫豐律師處理，進入正式訴訟程序追究所有相關責任。

我們相信只有每一位員工及合作夥伴共同努力，才能真正保障食品安全並維護公司商譽，請大家引以為戒，時刻保持警惕，切實履行食品安全責任。

可不可熟成紅茶(永醇誠股份有限公司)將與消費者站在同一陣線，持續並致力於為消費者提供安全、健康的飲品。

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