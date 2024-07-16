陳水扁看川普遇刺憶319　邱毅：典型東施效顰真不要臉！

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其次，邱毅認為，319槍手是打了2槍，正面打中呂秀蓮膝蓋那槍是真，但側面劃過陳水扁腹部那槍是假。川普事件，槍手一共打了8槍，2槍打中川普，一槍打穿耳朵，另一槍打中右胸，前者是搖頭晃腦習慣救了他，否則就被爆頭。後者則是防彈衣救了他一命，聽說這防彈衣還是中國製造的。
再者，319槍擊案後，陳水扁躲進奇美醫院，外面由邱義仁操作悲情牌。國民黨競選總幹事馬英九做了錯誤決策，宣布停止一切競選活動，最後導致連宋失去話語權，戰局也出現逆轉。認為陳水扁得勝的三大功臣是槍手、邱義仁、馬英九。而川普在挨子彈後，危機應變可是絕對一流，還堅持握拳喊「Fight，Fight，Fight」，出現了經典畫面，成為美國新英雄。「陳水扁是騙子，川普是英雄，兩者怎麼比？」
而邱毅也說，兩起事件也有一點相似。川普事件，特勤局一定有內鬼，否則槍手怎麼在135米的紅區內找到制高點，好整以遐的開出8槍，最後才被擊斃，造成死無對証的結果，特勤局是該被好好調查，揪出出內鬼來。
陳水扁的319槍擊案，調查的專案小組負責人是侯友宜，他說槍手叫陳羲雄，陳義雄卻莫名其妙死在水塘，一樣死無對証。請來協助調查的李昌鈺，事後在大陸說他被侯友宜限制，只能做不完整的調查，不負責真相的厘清。
最後邱毅說，這兩起事件相隔20年，但完全不能比較。不過自己看川普事件是真的，但特勤局有疏失，查下去，或許能找出真正的主謀。陳水扁事件，半真半假，呂秀蓮部分是真，陳水扁部分是假，槍手陳義雄死因有貓膩，該要查清真相，但查真相就得查侯友宜，國民黨肯嗎？