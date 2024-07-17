台灣也換得到了！日圓新版紙鈔4家公股銀行今同步到貨
日圓新版紙鈔7月3日在日本正式發行，台灣今（17）日也換得到了！台灣銀行、兆豐銀行、第一銀行及合庫銀行今日同步有新版日圓現鈔到貨，只是初期配售量不多，哪些分行可以換得到，要視舊鈔庫存多寡而定，因此，換鈔得碰運氣。不過，台灣銀行表示，今日總行有提供新版日圓紙鈔兌換。
記者顏真真／台北報導
日本新版紙鈔有面額10000日圓、5000日圓及1000日圓，其中新版10000日圓鈔票人物從思想家福澤諭吉，換成了被稱為「日本資本主義之父」澀澤榮一，圖樣換成了東京車站；新版5000日圓鈔票的人物，也從小說家樋口一葉換成教育家津田梅子，圖樣從換成紫藤花；1000日圓上的人物從醫師野口英世，換成醫學家北里柴三郎，圖樣從富士山換成葛飾北齋繪製的「神奈川沖浪裏」。
新版日圓紙鈔，除了原本就有的防偽技術之外，也加入「全像攝影」技術，鈔票偉人圖案將隨角度出現變化，花紋極度精細，也更加仿造。不過，由於日本國內部分機器來不及升級，可能會遇到不收新版鈔票的情況，而新版紙鈔發行後，流通的舊鈔仍可無限期使用，也有專家建議不用急著換，甚至赴日旅遊帶舊鈔更好用。
台灣今日也換得到新版日圓紙鈔，包括兆豐銀行、台灣銀行、第一銀行、合庫銀行新版日圓現鈔今日同步到貨，只是數量可能不多，各分行能否換得到無法確定，其中台銀表示，今日總行有提供新版日圓鈔券；一銀則說，北、中、南三區部分分行今起將會有新版日圓現鈔到貨，那些分行可提供兌換，需視其舊版日圓現鈔庫存多寡而定。
不過，由於新台幣兌美元貶破32.6元，即便日圓兌美元在升到157價位後，又回貶到158字頭，日圓換匯價還是變貴，台銀日圓現鈔賣出價已從低點0.2046元一度回到0.2101元，昨日收在0.2094元，相較今年換匯高點0.2217元，0.2094元還是相對便宜。