退件達49案落實光電嚴審機制　南市府：不再受理小二甲

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺南市政府說，自農業部109年7月底公告政策「停止農地變更做太陽光電」後，臺南市政府隨即於自110年3月依照中央太陽光電設施使用興辦事業計畫審查作業要點，採公開、透明「聯合審查制度」，亦有數個縣市皆依此要點辦理，邀請專家學者進行審查，以避免個人意志專斷，決非一人之力可左右審查結果！
南市府結合廉政署、經濟部政風處、法務部調查局、臺南市調查處及臺南憲兵隊等單位於110年5月13日共同辦理「綠能與廉政座談會」，藉此推動透明、廉潔綠能產業，避免不當外力介入。
針對有疑義的申請案，退件數達49案。南市府後續更於112年3月起公告「不再受理小二甲相關申請案件」。南市府強調，市府決不容偽造、鑽漏洞等非法行爲，在檢調單位調查力暘階段，南市府即全力配合偵辦。力暘因偽造土地使用同意書被起訴後，經濟部也發函給台電公司，在司法判決確認合法並取得電業執照前，不得支付其任何購電費用。
南市府指出，為有效管理、杜絕相關情事再度發生，臺南市政府自110年3月起啟動跨局處合作，每個月定期召開會議，嚴格把關。南市府強調，不該因個別廠商違法、不實及偽造疑慮，污名化綠能，不該因陳凱凌案、力暘案對臺南、甚至臺灣推動綠能的努力造成傷害！
推動綠電是近年國家永續發展目標，目前南科已是台灣年產值最高的科學園區，持續深耕台南的世界級大廠，包括台積電，在企業治理上都有RE100能源百分百再生的嚴肅承諾，因此，在守護土地、嚴格把關、加強稽查的前提下，臺南市政府仍持續努力推動綠能，引領臺南因應國際淨零趨勢、迎向先進科技產業。