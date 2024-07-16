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瓊斯盃／賀丹狂砍21分！中華藍82：77驚險擊敗中華白　搶下第4勝

▲中華藍隊在多名主力缺陣的情況下，靠著賀丹攻下21分，最終以82：77驚險贏得勝利，取得瓊斯盃第4勝。（圖／中華籃協提供）
▲中華藍隊在多名主力缺陣的情況下，靠著賀丹攻下21分，最終以82：77驚險贏得勝利，取得瓊斯盃第4勝。（圖／中華籃協提供）

記者黃建霖/新北報導

第43屆威廉瓊斯盃賽事今（16）日繼續進行，中華藍和中華白上演學長學弟對決，這一場比賽打得相當激烈，中華藍隊在多名主力缺陣的情況下，靠著賀丹攻下21分，最終以82：77驚險贏得勝利，取得瓊斯盃第4勝。

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學長學弟對決　中華藍陷入苦戰

這場比賽中華藍劉錚和林庭謙並未出賽，陳盈駿也沒有先發，很顯然這一場比賽圖齊教練另有打算，打算讓更多球員在比賽中尋找配合方式。不過學長們開賽還是在經驗和球技成熟度上佔據優勢，首節打完以25：21領先。

不過次節藍隊進攻端有些流於單打，反而白隊在一些小組配合中發揮出色，反打出一波24：15的攻勢，將比分給反超，半場結束時以45：40領先，賀丹攻下11分居兩隊之冠，莫巴耶得到8分。

易籃再戰後，藍隊靠著高柏鎧的灌籃將比分追平，這一節賀丹延續火燙手感，單節再攻下9分，三節打完個人進帳20分，幫助中華藍66：60重新要回領先優勢。

賀丹轟下21分　率隊取勝

末節賀博快攻灌籃，讓場邊的賀爸賀媽興奮到站起來，也讓中華藍進一步拉開到9分領先，這時候莫巴耶也領到第5犯，讓白隊戰況更加艱辛。比賽進入最後兩分鐘，藍隊領先6分，賀丹站上罰球線，擴大領先到7分。

不過白隊沒有放棄，江均跳投得分，讓比賽回到5分差，高柏鎧下一回合進攻犯規，5犯畢業，比賽剩下32.2秒，白隊後衛宋昕澔切入沒進，但江均補進，雙方回到一個球權差距。藍隊暫停回來後，陳盈駿被犯規兩罰全中，幫助球隊有驚無險地取得勝利。

賀丹這一場攻下全場最高的21分，中鋒高柏鎧（吉爾貝克）15分19籃板3阻攻，賀博15分，馬建豪13分。白隊方面，林彥廷拿到14分，莫巴耶12分，藍少甫12分。

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