川普遭20歲槍手暗殺未遂 中國官媒猛批美國成「政治暴力縮影」
美國前總統川普（Donald Trump）美國時間周六（13日）傍晚於賓州造勢活動遇刺，川普本人右耳遭子彈擦傷，當場血流不止，消息一出震驚國際社會，但中國中央級別的官媒卻一片靜悄悄，報導版面多半側重中國三中全會消息，直到近日才刊登評論文章批評，稱川普遭到襲擊乃「美國政治暴力的縮影」。
國際中心楊智傑／綜合報導
共和黨總統準候選人川普在賓州受到槍擊，消息傳出後中國內部除了中央級別的新聞媒體以外，幾乎屬於地方與非直屬中央級別於事發當天皆引述外電消息、更新即時報導，且針對川普、拜登雙方說法皆進行平衡報導與追蹤後續說法，但中央級別媒體包括《新華網》、《人民網》等皆以三中全會造勢為主要版面，直到當天下午中國外交部才簡短證實中國國家主席習近平已川普表達慰問，接著如《央視》、《新華社》等官媒才陸續報導相關事發經過。
《美國之音》報導指出，梳理中國官媒過去數日的相關報導可以發現，多家官媒在報導當中提到美國的「政治暴力」景象，例如引用了美國芝加哥大學學者裴普（Robert Pape）在國會山莊暴動案後，美國人對政治暴力態度的研究，其中最新一次民調結果數據顯示有7%的受訪者「支持用武力讓川普重新當選總統」，有10%的受訪者則稱「使用武力阻止川普成為總統是合理的」。
其中由國務院管理的中國網路新聞中心，就透過《中國網》刊登文章稱川普遇襲是美國政治暴力的縮影，《環球時報》也批評美國的政治暴力與政治極化相互作用，形成惡性循環，「凸顯美國當前政治困境與國家治理遭遇到重大危機」。