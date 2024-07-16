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賀丹成中華隊「多面手」！在場上可打2-5號　身體和球商都有進步

▲賀丹今天14投8中攻下21分，他在今年瓊斯盃打得很活躍，更敢於積極切入製造犯規，也似乎有更多面框進攻的手段。（圖／中華籃協提供）
▲賀丹今天14投8中攻下21分，他在今年瓊斯盃打得很活躍，更敢於積極切入製造犯規，也似乎有更多面框進攻的手段。（圖／中華籃協提供）

記者黃建霖/新北報導

中華男籃在台美混血的賀家兄弟加入後，在戰力上的調度和應用更加多元，相較於弟弟有望成為未來後場核心，哥哥賀丹在球隊中的定位顯得更靈活，可以支援多個位置。後者在受訪時表示，自己今年回來練得更壯了，而且也能更好的閱讀場上形勢，這讓他可以面對比賽中各種不同的情況。

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賀丹今天14投8中攻下21分，他在今年瓊斯盃打得很活躍，更敢於積極切入製造犯規，也似乎有更多面框進攻的手段。另外，他在身形上變得更壯碩，讓其在場上可以去防守多個位置。

賀丹成多面手　可打多個位置

不同於賀博基本上只打後衛，中華藍教練圖齊讓賀丹在場上打2-5號，在瓊斯盃第一場比賽結束後，他就曾表示：「今天他是打5號，這是因為球隊需要他這樣被使用，明天他可能就打2號了，我不能確定。他可以做很多事情，作為他的教練，擁有一名可以打多個位置的球員是一種奢侈。」

去年賀丹基本上是打2、3號，今年則解鎖更多選擇，他說自己這一次回到瓊斯盃變得更強壯，而且能更好地閱讀比賽，「這兩件事我提昇特別多，另外三分線也成為我的武器——雖然我還沒有投出該有的水準——這讓我在場上能夠應對各種情況，我今年攻擊籃框方面做得更好，所以可以面對各種不同的情況。」

中華藍陷入苦戰　小老弟想挑戰老大哥

今天和中華白隊進行內戰，中華藍意外打得有些辛苦，賀丹受訪時解釋說，平時兩隊練的東西是一樣的，所以對手知道他們的策略、體系和打法，這當然增加了他們在比賽中的壓力，再加上今天有4人缺陣，白隊球員想要挑戰老大哥、企圖心旺盛，這都造成了場面比較膠著。

而弟弟賀博則是比較了自己這兩年打瓊斯盃的心情，「去年我是白隊成員，自己很期待能和藍隊對抗，那是我當下的心境。今年我到了藍隊，變成白隊要向我挑戰，壓力當然比較大。我和我哥都覺得白隊球員今天打得非常棒，當然我們陣中今天有4位有經驗的球員沒打，這都讓我們在比賽中產生比較大的壓力。」

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