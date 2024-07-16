美股道瓊早盤大漲500點！6月零售數據強勁 市場押注9月肯定降息
由於市場押注美國聯準會9月降息，根據芝商所的FedWatch工具顯示，交易員預期9月降息的機率是100％，美國6月零售數據強勁，又證明了美國經濟並未走疲，美股16日開盤後，道瓊工業指數上漲599.05點、約1.49％；標普500指數上漲24.03點、約0.44％；那斯達克指數上漲0.32點、約0.028％；費城半導體指數下跌1.63點、約0.028％。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，美國6月零售數據優於預期，由於人們已經篤定聯準會將要降息，零售強勁反而緩解了對於美國經濟的擔憂，LPL Financial的首席分析師克羅斯比（Quincy Krosby）表示，零售數據優於預期讓人們樂觀期待，在經濟並未大幅降溫下，聯準會即將開始降息。相較於經濟疲軟而不得不降息，在經濟仍然穩固的情況下進入信貸寬鬆週期，顯然更受投資人歡迎。
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）近日談話被視為再度放鷹，FedWatch工具顯示，交易員認為9月利率將下降0.25％的機率達到93.3％，9月利率將下降0.5％的機率為6.7％，意即交易員百分百相信9月將降息，僅存幅度大小問題。當然，FedWatch工具的結果不代表聯準會9月完全沒有按兵不動的可能，只是說明了目前沒有一位交易員，願意將賭注押在聯準會不降息。
反映小型股的羅素2000指數16日早盤再度上漲，已經是連續5個交易日上漲超過1％，寫下1979以來的第5次連續5天上漲紀錄，說明小型股從大型科技股手中接過棒子引領牛市的趨勢未變，在普遍預期降息後，人們認為經濟活動擴大將讓更多小型股獲益。與此同時，大型科技股的幾位代表，如輝達、特斯拉、Meta股價則在早盤均呈現下挫。