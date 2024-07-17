中信兄弟球迷姊妹花接到張育成首轟球超興奮！緊張到雙手都在抖
富邦悍將內野手「國防部長」張育成今（16）日在新莊棒球場對戰中信兄弟，4局下半敲出生涯首轟，首轟球被2名幸運的中信兄弟球迷陳姓姐妹花接到，兩人透露一起來看球，沒想到就接到這顆球，姊妹倆在接受訪問時，也相當感性地向張育成喊話。陳姓大姊表示：「我接到球之後手都在發抖，直到現在都還是很緊張。」老妹在一旁則說：「爽！就是一個爽字！」這次富邦悍將球團為了拿回張育成的首轟球，已經率先曝光交換活動，接到球的球迷可以拿到張育成的實戰簽名球衣、實戰球迷以及簽名球，陳大姊笑道，回家應該會把東西供奉起來，當成傳家寶。
記者吳政紘、張志浩/綜合報導
張育成首轟珍貴 陳姓球迷好幸運
張育成今天在4局下半開轟，這球打向左外野方向落入兄弟應援團，被2名身穿江坤宇球衣的陳姓女球迷給接到，陳姓大姊說，今天和妹妹一起來看球，賽前就知道張育成正在力拚中職首轟，沒想到被她給接到：「我接到球之後手都在發抖，直到現在都還是很緊張。」陳妹妹在一旁則說：「爽！就是一個爽字！」
兩人是10幾年的死忠兄弟球迷，但這次也為了看比賽，也想看張育成的表現來球場，想不到就遇到張育成開轟，實在很幸運。
陳姓姐妹花也開心可以接到球，大姊說：「我接到球之後手都在發抖，直到現在都還是很緊張。」老妹在一旁則說：「爽！就是一個爽字！」
富邦悍將球團為了拿回張育成的首轟球，已經率先曝光交換活動，接到球的球迷可以拿到張育成的實戰簽名球衣、實戰球迷以及簽名球，兩人也跟張育成賽後合照，並且把首轟球還給張育成。