配息旺季！4檔台股ETF暫停申購 金管會也注意到這麼解釋
針對近來多檔台股ETF公告暫停申購，引起關注，金管會表示，有注意到此現象，最近有32檔要除息，其中僅4檔公告暫停申購，而且都有公告重大訊息，主要為保障基金受益人權益，避免除息交易日前大量申購，稀釋配息率。
記者顏真真／台北報導
金管會證期局副局長高晶萍16日表示，根據金管會了解，近期有32檔要除息，其中僅4檔公告暫停申購，情況應還好，金管會也有注意到這現象，這幾檔基金暫停申購的原因，主要是除息交易日前都有大量申購，導致受益權單位的配發金額減少，也就是，在除息前大量申購，除息時大家配息就變少。
不過，高晶萍說，基金公司依信託契約規定，本來在某些情況下就可啟動暫停申購，並依相關規定在交易所公開資訊觀測站網頁及集保中心基金資訊觀測站做相關公告，以提醒投資人，而這4檔ETF暫停申購，業者也都有依規定進行公告。
至於金管會針對高股息ETF審核是否會趨嚴？她則強調，金管會並無對特定ETF採取寬鬆或嚴格審核，金管會希望投資人注意商品特性及風險，並要求投信公司在商品加註無保證收益或配息相關警語，採取適當銷售，金管會「不會對某ETF採取寬鬆或嚴格審核方式」。