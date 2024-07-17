數位性暴力不分年紀　調查：多數受害者身心受創「6成未求助」

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王珮玲指出，調查主要著重「1年盛行率」，就是過往1年內直至接受調查，曾有數位性別暴力被害經驗，以及「終生盛行率」，則為15歲以後直至接受調查，曾有數位性別暴力被害經驗，其中1年盛行率為47.4%，終生盛行率為59.4%，而若扣除「曾在網路上收到含有性別偏見、歧視的騷擾訊息或影音」、「曾在網路上收到含有色情內容、裸露的訊息或影音」、「曾在網路上收到希望我提供性、色情交易的訊息或影音」等特殊型態，1年盛行率為26.7%、終生盛行率為42.3%。
王珮玲表示，上述數據意味數位性別暴力「已是社會大眾普遍的經驗」，另外調查發現數位性影像性暴力型態包括騷擾、羞辱與攻擊、跟蹤或肉搜為最大宗，若再細分來看，影像性暴力終生盛行率為10.4%、1年盛行率為4.4%，針對終生盛行率，是以未經同意或脅迫取得影像占比9.5%最高，當中包括偷拍6.8%、竊取影像1.5%、強迫威脅4.4%，以及威脅散布1.8%、未經同意散布1.9%、換臉0.4%。
王珮玲指出，調查發現數位性別暴力終生盛行率、1年盛行率，受害年齡最高均是30歲至39歲，其次若以終生盛行率來看，25歲至29歲次之，40歲至49歲位列第三名；1年盛行率來看，40歲至49歲次之，25歲至29歲位列第三名，值得一提的是，65歲至74歲也有將近40%左右曾受數位性別暴力，「雖然青年受害比率最高，但不代表老年人就對數位性別暴力免疫。」
至於數位性別暴力的健康影響，王珮玲提到，84.4%受害者認為身心受到影響，5.3%受害者出現財務方面的損失，而且身心受到影響的受害者當中，53.6%出現焦慮、46%出現沮喪、42.6%出現感到脆弱，其他影響還有失去自信、人際關係困難、睡眠困難、注意力集中困難、恐慌發作等表現。
調查顯示，數位性別暴力的受害者，高達61%沒有對外求助，求助的39%受害者當中最多的是以求助朋友、同學的78.8%，其次則是手足、家人或其他親戚的25.1%，再者才是網友或網路上其他人的17.3%，以及父母的12.2%。
輔仁大學社會工作學系助理教授陳怡青表示，受害者遭受數位性暴力，除了第一時間的困惑，還會感到震驚，或在蒐證期間感到痛苦，心理層面多半承受驚嚇、羞愧、害怕、煩躁、憤怒、憂鬱等情緒反應，而且後來即使時過境遷，但在復原歷程上卻彷彿永遠不會好轉；行為層面則有睡眠、飲食、警戒與謹慎、迴避、人際退縮、數位排除、自己難以理解的病態行為、自殺意念。
人際關係方面，陳怡青指出，受害者除了改變原本的人際關係系統，也對後續人際關係難以產生信任，其中若曾遭到異性加害的受害者，則對異性之間的相處充滿不安；生活、權益以及財務損失包括帳號被盜用的金錢損失、時間上的耗費、影響上學或離職、司法過程的開銷。
全芯創傷復原中心社工師林芮璿表示，許多受害者也曾想過藉由自己的力量回到安穩的生活狀態，結果發現真的很難，原因在於數位性別暴力，雖然可能不會直接侵害身體，但會導致受害者對待環境過度警覺，而且時下數位環境所趨，他們無法得知會被哪裡得到的訊息、私密影像中傷，「數位性別暴力對於一個人來說，可以很大的破壞社會信任感，包括人與人的互動，受害者會對一個眼神、一句話變得更為敏感，甚至情緒起伏較大，容易生氣、難過，但是旁人未必理解受害者發生什麼，從而影響受害者的社交情況以及他人給予的評價，日常作息也會受到影響。」
林芮璿坦言，雖然數位性別暴力、傳統性侵害的創傷存在差異，不過前者導致的持久性、社會斷裂性強度更強，絕大多數都是「被迫跌落」，等到收到相關的訊息、影像才會發現成為受害者，就有個案會被手機鈴聲嚇到，哪怕有時只是鈴聲與其他人一樣，就會引發創傷反應。
林芮璿呼籲，數位性別暴力受害者除了心靈的修復，也很需要外界的幫助，未來社會也應建立友善、具備創傷知情的支持系統，並且建立教育宣導才能有效接住他們，從而保障權益。