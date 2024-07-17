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足球／好神！花振盛梅開二度　高雄Attackers下半場上演大逆轉

▲花振盛(左一)梅開二度 Attackers FC勇奪季軍。（圖／健身工廠提供）
▲花振盛(左一)梅開二度 Attackers FC勇奪季軍。（圖／健身工廠提供）

記者廖聿偉/綜合報導

全國最盛大U12足球賽事「2024全國少年盃足球錦標賽公開組」在宜蘭縣熱血開賽，全台逾百隊足球俱樂部在為期6天賽事中，爭奪少年盃公開組最高榮耀。其中高雄Attackers FC對戰樂活鷹，展現強大的進攻火力和韌性，上演超級大逆轉，最終以3:2勇奪季軍。

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上半場，高雄Attackers FC以0:2落後，中場休息時，總教練翁偉賓立刻對球員們信心喊話，「不可以依照現在0:2就判定比賽結果，我們有持球率可是都沒有積極射門，進攻企圖心不夠。」翁偉賓要求球員們在轉移時，中場有機會就要嘗試做進攻，另外前鋒積極尋找補門機會。

下半場進三球上演大逆轉

果然調整之後，下半場開賽3分鐘，邊線手榴彈發球，門前花振盛直接頭球破門1:2，Attackers攻勢猛烈，下半場第10分鐘，中場攔截快速反擊，羅士柚右路快速帶球插上射門，守門員撲出後落到吳裕威腳下，起腳射門，比數暫時2:2平手，接著不到2分鐘內，Attackers再度左路斷球，花振盛帶球快速反擊，即使左路兩人包夾下，花振盛變相轉身，大禁區前沿，起右腳遠射死角得分，花振盛梅開二度，完成大逆轉。

季軍賽一開賽就被對手先馳得點，「心態要轉變，時間是我們的，我們只要冷靜下來，把握時間去壓迫就會成功，不要浪費機會，因為浪費機會就是給對手機會。」高雄Attackers FC總教練翁偉賓坦言，一路晉級對手都相當強勁，尤其季軍賽遇到樂活鷹，但就在西甲足球學校（LaLiga Football Schools-Taiwan）中的青訓系統教學，「韌性跟抗壓支撐著Attackers小將們，最終將季軍獎盃帶回高雄，獻給俱樂部和一路陪伴支持的家人們。」翁偉賓稱讚球員們融入比賽，不被外界干擾，不懼怕搶球，眼裡就有球，就有態度。

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