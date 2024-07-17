足球／好神！花振盛梅開二度　高雄Attackers下半場上演大逆轉

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下半場進三球上演大逆轉
果然調整之後，下半場開賽3分鐘，邊線手榴彈發球，門前花振盛直接頭球破門1:2，Attackers攻勢猛烈，下半場第10分鐘，中場攔截快速反擊，羅士柚右路快速帶球插上射門，守門員撲出後落到吳裕威腳下，起腳射門，比數暫時2:2平手，接著不到2分鐘內，Attackers再度左路斷球，花振盛帶球快速反擊，即使左路兩人包夾下，花振盛變相轉身，大禁區前沿，起右腳遠射死角得分，花振盛梅開二度，完成大逆轉。
季軍賽一開賽就被對手先馳得點，「心態要轉變，時間是我們的，我們只要冷靜下來，把握時間去壓迫就會成功，不要浪費機會，因為浪費機會就是給對手機會。」高雄Attackers FC總教練翁偉賓坦言，一路晉級對手都相當強勁，尤其季軍賽遇到樂活鷹，但就在西甲足球學校（LaLiga Football Schools-Taiwan）中的青訓系統教學，「韌性跟抗壓支撐著Attackers小將們，最終將季軍獎盃帶回高雄，獻給俱樂部和一路陪伴支持的家人們。」翁偉賓稱讚球員們融入比賽，不被外界干擾，不懼怕搶球，眼裡就有球，就有態度。
培養國內足球員「Project DNA」計畫，西甲學校足球夏令營如火如荼招生中，高雄營地點於楠梓足球場，時間為8月5日至9日，台中營隊地點太原足球場，時間為8月12日至16日，分別招收國小學生8～12歲，一筆一畫勾勒出屬於孩子們的足球冠軍夢想，更希望台灣足球邁向世界！