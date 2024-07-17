台灣爆熱「整片紅通通」！體感衝42度 下週恐有颱風逼近家門口
天氣真的超級熱，今（17）日上午中央氣象署針對17縣市發布「高溫資訊」，臺灣大學大氣科學博士林得恩表示，新北市、屏東縣及台東縣體感直逼42度，務必嚴防熱傷害，近期除了高溫、午後雷陣雨外，颱風動態也值得關注，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，南方熱帶洋面上，有兩團低壓系統，其中一個未來將朝台灣東南海面接近，且可能形成颱風，詳細路徑需下週中後期才會較明朗。
記者張志浩／綜合報導
林得恩指出，今天受東南風影響，台灣各地高溫普遍在攝氏34至36度，除了新竹、苗栗及馬祖外，其餘各縣市均有機會出現局部攝氏37或38度的高溫，尤其新北、屏東、台東可能會出現局部攝氏38度或以上的極端高溫，體感溫度直飆至攝氏42度或以上，近中午前後紫外線偏強，可達過量，甚至危險級。
天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則指出，現在南方熱帶洋面上發展的兩團低壓系統中，一個是較靠近菲律賓陸地的「低壓91W」，不影響台灣，預計週末進入南海，再往華南一帶，較需關注的，是菲律賓東方海面上，目前正在成形，仍只是一坨「熱帶雲團」的低壓帶。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，透過歐洲模式的路徑預測圖，未來這個低壓系統將「一邊增強、一邊朝台灣東南海面接近」，之後的大方向以北轉機率高，但轉的角度未定，得下星期中以後才明朗，不過光是大方向對著台灣附近過來，且經過有利低壓增強的高海溫區域，就相當值得關注。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」也強調，路徑預測並非代表「颱風馬上要來了」，只是台灣在未來路線的射程範圍內，民眾若下星期後段有安排活動，務必多加留意熱帶性低氣壓或颱風的最新動態。